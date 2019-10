Stan Smith | ora le sneakers di adidas si indossano anche in inverno

Adidas - ecco la versione invernale delle Stan Smith : (Foto: Adidas) Le sneakers sono scarpe comodissime d’estate perché garantiscono freschezza, comodità e libertà, ma d’inverno potrebbero lasciare il piede al gelo. Adidas cerca di ovviare a questo limite con la chicca delle Stan Smith con tecnologia isolante Gore-Tex Infinium Thermium, proprio per la stagione più fredda. Per l’autunno-inverno 2019, si può dunque accogliere questo nuovo frutto del noto accordo tra la popolare ...

Fabio Rovazzi e Will Smith nella stessa Stanza d’albergo : “Mi racconti una storia? Non riesco a dormire” : Fabio Rovazzi si trova a Budapest per vedere la prima del film “Gemini Man”, diretto da Ang Lee e con Will Smith nel ruolo di protagonista. Ora, Rovazzi si è trovato proprio nella stessa camera dell’attore, come testimonia un post. Su Instagram, infatti, Rovazzi ha caricato un video: “Non so come sia possibile – dice – ma c’è Will Smith dentro la mia stanza…”. E mentre il cantante parla ...

