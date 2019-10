Sport e Salute | al Foro Italico va in scena ‘Tennis & Friends’

Hula dance - la danza hawaiana fa bene alla salute : riduce la pressione del sangue più di altri Sport : La danza hawaiana Hula ha benefici per la nostra salute che superano quelli dell'attività fisica e delle diete consigliati per chi soffre di ipertensione. Questo ballo, hanno dimostrato gli esperti, è infatti in grado di abbassare la pressione del sangue e di offrire benefici anche psicologici a chi la pratica.Continua a leggere

Tutta Salute - una ricetta da eSportare : [live_placement]Ha esordito alle 11 su Rai 3 Tutta Salute, il programma condotto da Michele Mirabella, Pier Luigi Spada e Carlotta Mantovan, con Domenico Restuccia alla postazione social.La trasmissione risponde al dovere di informare i cittadini in quanto servizio pubblico, ma al di là degli obblighi gode di una formula ben collaudata: l'esperienza di Mirabella (unico per eloquio colto e a tratti "vintage" in televisione) e la freschezza di ...

Coni - Malagò dichiara guerra a Sport e salute. E a rimetterci sarà lo Sport italiano : guerra doveva essere. E guerra sia. Il governo è caduto, il clima è cambiato: probabilmente al Foro Italico si sentono rincuorati dal ritrovare a Palazzo Chigi i vecchi amici del Pd (anche se la delega è andata a Vincenzo Spadafora, uomo del Movimento 5 stelle con buone entrature a sinistra e nel mondo dei salotti romani, non certo inaccessabile per Malagò & co). Così dopo aver subito per mesi gli affronti del governo gialloverde, ora ...

Coni - Malagò : distacco da'Sport e Salute' : 15.24 "E' mancato qualsiasi rispetto da parte di 'Sport e Salute': ognuno va per la propria strada. Abbiamo preso la decisione di staccarci, di fare un Coni più piccolo, magari ridimensionato, ma con grande dignità e la schiena dritta" Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico Giovanni Malagò al termine della Giunta: "Ben prima delle recenti questioni governative abbiamo cominciato a individuare una pianta organica:110 persone ...

Malagò : suggerisco a Sport e Salute di trovare altra sede : Roma – “Al Coni e’ stato riconosciuto il comodato d’uso fino al 2032 di Palazzo H e delle zone attigue, compreso lo Stadio dei Marmi. Io non posso mandare via nessuno, ma visto il clima generato suggerisco al presidente di Sport e Salute (Rocco Sabelli, ndr) di andare da un’altra parte. Chiederemo anche di cambiare il logo, non capisco perche’ devono usarne uno come il nostro”. Cosi’ il presidente ...

Perrone (CorSport) : La Juve forse vincerà il nono scudetto ma non sarà una passeggiata di salute : Quest’anno la Juve potrebbe vincere il nono scudetto, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport, ma la sensazione è che non sarà esattamente la solita passeggiata di salute. “Ci saranno avversari, a cominciare dalla banda Ancelotti, che ribatteranno colpo su colpo, specialmente se gli canteranno, come i tifosi della Juventus (con intenzioni irrisorie) “‘O surdato ‘nnammurato” facendoli sentire a casa, scatenando la loro ...