Spazio | NASA | allo studio le nuove tute per le missioni lunari

Un dream team di ex astronauti della Nasa ti chiarisce ogni dubbio sullo Spazio : Per gli appassionati di spazio sono anni decisamente interessanti. Nuovi esopianeti vengono scoperti, sono cominciate le grandi manovre per tornare sulla Luna nel 2024 e c’è sempre all’orizzonte la sfida più intrigante: il potenziale arrivo dell’uomo su Marte. Ma come dimostra questo video, in cui sette astronauti della Nasa rispondono alle domande più googlate sul tema dello spazio, ci sono ancora tantissime curiosità minime ...

Spazio : alla NASA 22 miliardi di dollari nel 2020? : Ben 22,75 i miliardi di dollari destinati alla NASA dalla sottocommissione dell’Appropriations Committee nel Senato americano: dopo l’approvazione del disegno di legge, il budget dell’Agenzia governativa partirà di slancio per l’anno 2020, dato che l’importo assegnato sarà superiore di 1,25 miliardi di dollari a quello ricevuto nel 2019, e svetta per 435 milioni di dollari su quello preventivato a giugno dalla Camera. Una spunta positiva su ...

Spazio - 878 asteroidi minacciano la Terra : arriva “AIDA”. Asi - Esa e Nasa insieme per contrastarli : arriva il piano anti asteroidi: sono davvero pericolosi per la Terra? Scienziati provenienti da tutto il mondo hanno risposto, con un approccio scientifico ma divulgativo, a questi e a molti altri interrogativi in una serata aperta al pubblico nella suggestiva cornice dell’aula Ottagona delle Terme di Diocleziano. Un evento che fa da tappa conclusiva al congresso Esa-Nasa-Asi che, dall’11 al 13, si è svolto presso la medesima ...

Stromboli - l’esplosione vista dallo Spazio : le immagini della NASA : La terribile esplosione dello Stromboli ha dato spettacolo anche nello spazio: il denso pennacchio di ceneri e gas stato infatti immortalato dal satellite Aqua della NASA e dal satellite Sentinel-5P del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, che nella stessa inquadratura mostra anche lo ‘sbuffo’ dell’Etna. A pubblicare le due immagini affiancate su Twitter è il servizio per la gestione delle emergenze di ...

Spazio - la NASA sta investigando sul primo reato commesso al di fuori della Terra : L'astronauta Anne McClain avrà sognato per anni di diventare famosa per le sue avventure nello Spazio. Ora, però, rischia di passare alla storia come la prima persona ad aver commesso un reato al di fuori dei confini della Terra. Come riferito dal New York Times, l'ex moglie di McClain, Summer Worden, l'ha accusata di furto di identità per essersi intromessa nel suo conto corrente mentre si trovava in una missione ...

