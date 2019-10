Spazio | lanciato con successo il satellite Eutelsat 5 West B

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) IlB diCommunications è statocondall‘International Launch Services su un’orbita di trasferimento super-sincrona, a bordo di un razzo Proton Breeze M decollato dal Cosmodromo di Baikonur alle 03.17 pm del 9 ottobre. E’ quanto si legge in una nota. La separazione delè avvenuta dopo 15 ore e 36 minuti di volo e il controllo dei sistemi di bordo è stato completato connelle successive 4 ore. A seguito di diverse manovre e test in orbita, a fine 2019B si posizionerà a 5°Ovest per sostituireA, garantendo la continuità del servizio per oltre 300 canali TV trasmessi da questa posizione orbitale.A rimarrà operativo in orbita a 5°Ovest per svolgere altre missioni.B ospiterà inoltre a bordo il payload Geo-3 dell’European Geostationary ...

