Soleil Sorge sbarca a Pechino Express senza Jeremias Rodriguez

Pechino Express : Costantino Della Gherardesca chiama Soleil Sorge : Costantino Della Gherardesca: Soleil Sorge nel cast di Pechino Express Pechino Express ritornerà sul piccolo schermo degli italiani l’anno prossimo. Al timone del programma, nonostante qualche perplessità iniziale, è stato confermato Costantino Della Gherardesca che da anni, ormai, ricopre il ruolo di padrone di casa. Da scoprire manca soltanto il cast del programma e il portale 361 magazine sembra non avere dubbi sulla partecipazione di ...

Soleil Sorge contro i pettegolezzi sulla sua vita privata : “Sono stanca” : Soleil Sorge, stanca dei pettegolezzi sulla sua vita privata, scrive su Instagram. Ecco le sue parole Durante gli ultimi giorni, o meglio mesi, Soleil Sorge è stata vittima di un forte accanimento mediatico. Sotto l’occhio del ciclone è finita la sua vita privata, specialmente quella sentimentale. Come sicuramente saprete, la Sorge ha avuto un relazione […] L'articolo Soleil Sorge contro i pettegolezzi sulla sua vita privata: ...

Soleil Sorgé ha lasciato Jeremias Rodriguez a causa dei troppi litigi : la conferma di Spy : La storia d'amore tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez è giunta al capolinea: a confermare i rumors che sono circolati in rete nei giorni scorsi, è stato l'ultimo numero di "Spy", quello uscito venerdì 4 ottobre. Stando a quello che sostengono i bene informati, sarebbe stata l'influencer a lasciare il fidanzato in seguito ai continui litigi che c'erano tra loro: gli amici dell'ormai ex coppia, però, non sembrano convinti del fatto che questo ...

Soleil Sorgè sui social non so perchè non mi fanno lavorare in tv : Su “Instagram” Soleil Sorgé si sfoga un po’ con i follower e rivela di essere un po’ frustrata da una carriera televisiva che non sembra più decollare, presto debutterà a teatro con lo spettacolo “Doppio Misto”. Dopo essere stata ospite di qualche puntata del “Maurizio Costanzo Show”, Soleil Sorgé sembra un po’ sparita dal piccolo schermo. Una fan le ha chiesto: «Come mai una ragazza come te, preparata e che parla ...

“Ma perché?”. Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè : una bruttissima notizia per la coppia. I fan vogliono vederci chiaro : Una triste notizia per i fan di Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez: sembra che tra i due sia davvero finita. La coppia si era conosciuta e innamorata durante la partecipazione all’”Isola dei Famosi” e la loro storia è andata avanti tra un continuo tira e molla, fatto di progetti importanti per il futuro e separazioni. A riportare il gossip è il settimanale “Spy”, secondo cui sarebbe stata la bella 25enne a decidere di troncare la relazione, ...

