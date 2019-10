Siria,Turchia:no a critiche Paesi Golfo

"Avete ucciso e affamato tanti civili in Yemen. Che diritto avere di opporvi a questa operazione?". Così il ministro degli Esteri turco, Cavusoglu, rigetta ledi Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti sull'attacco in. Intanto, il segretario di stato Usa, Pompeo, difende la decisione del presidente Trump di ritirare le truppe dall'area interessata dall'offensiva turca. Secondo Pompeo, laha "legittime preoccupazioni di sicurezza", ma "gli Stati Uniti non hanno dato luce verde alla".(Di giovedì 10 ottobre 2019)