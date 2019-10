Siria | Trump | “Amo i curdi | ma loro non ci hanno aiutati nella Seconda guerra mondiale”

Siria - Donald Trump manda i curdi al macello : "Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale..." : "I curdi stanno combattendo per la loro Terra. Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale, non ci hanno aiutato in Normandia per esempio". Il presidente americano Donald Trump risponde così alle critiche ricevute dopo la decisione di ritirare le truppe americane al confine tra Siria e T

Siria - Turchia : “Colpiti 181 obiettivi”. Sdf : “Bombe su prigione con membri Isis”. Trump : “Ritiro? Curdi non ci aiutarono in Normandia” : Prima i raid aerei, poi l’avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l’offensiva militare, lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi Curdi nel Nord-est del Paese, informa il ministero della Difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5mila soldati delle forze armate nel corso dell’operazione Fonte di pace. Al momento, si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili. “I nostri eroici commando ...

L’operazione turca in Siria dimostra che Trump ha abbandonato i curdi : Il disimpegno statunitense lascia campo libero a una potenza regionale predatrice che agisce difendendo i propri interessi. Leggi

Siria - Trump : “Il Pkk ha lavorato con gli Usa”. Ma per Washington è un gruppo terroristico : “Mi piacciono i curdi“. Donald Trump cerca e centellina le parole mentre parla della posizione assunta da Washington sulle operazioni militari avviate dalla Turchia nel nord della Siria. E pronuncia parole che non ci si attenderebbero da un presidente degli Stati Uniti: i curdi “hanno molte frazioni al loro interno, come il Pkk, che ha lavorato con noi“. Il Partito del lavoratori del Kurdistan, quindi, secondo il tycoon ...

La Turchia invade la Siria - Trump : ?«Ora i terroristi dell'Isis scapperanno in Europa» : Mercoledì il presidente Trump ha dichiarato di non essere preoccupato per i prigionieri dell'Isis potenzialmente in fuga mentre gli Stati Uniti lasciano la Siria settentrionale, sostenendo...

Siria - Turchia : “Colpiti 181 obiettivi - avanziamo verso nord”. Trump : “Il ritiro delle nostre truppe? Curdi non ci aiutarono in Normandia” : Prima i raid aerei, poi l’avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l’offensiva militare, lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi Curdi nel Nord-est del Paese, informa il ministero della Difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5mila soldati delle forze armate nel corso dell’operazione Fonte di pace. Al momento, si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili. “I nostri eroici commando ...

Siria - prosegue l'avanzata turca E Trump : "I curdi non ci aiutarono" : Dopo aver lanciato ieri l’offensiva militare, prosegue l’avanzata delle truppe turche nel nord della Siria contro i curdi. Secondo quanto riferisce la tv di stato Siriana Ikhbariy, le squadre di terra di Erdogan hanno ripreso i bombardamenti sulla città di Ras al-Ain, al confine turcoSiriano nella provincia di Al Hasakah. Segui su affaritaliani.it

INVASIONE TURCHIA IN Siria/ Il patto nascosto di Erdogan con Trump e Putin : probabile che l'attacco turco sia concordato con Russia e Usa, e che non uscirà dai 'binari'. In caso contrario, tutto può succedere

Siria - via anche all’invasione via terra dalla Turchia. Trump : «Una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e Turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti contro i curdi : “Vittime civili - colpita anche Kobane”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Siria - Conte : "Preoccupati per iniziativa unilaterale turca" Nato : "Azione sia misurata” | Trump : "Non appoggiamo attacco" : Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte fa sapere che L’Italia esprime “preoccupazione” per l’iniziativa turca in Siria e chiede di “evitare un’ulteriore destabilizzazione dell’area”. Nella conferenza congiunta con il segretario generale della Nato ricevuto oggi dal premier a Palazzo Chigi Conte ha detto tra l’altro che con Jens Stoltenberg si è parlato parlato “anche di alcuni scenari di crisi, in particolare della Siria”.Il ...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Curdi : “Ci sono vittime civili”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Iniziati i raid turchi in Siria - colpite città al confine. Trump : «È una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

GUERRA TURCHIA-Siria : INVASIONE E RAID/ Usa "curdi abbandonati da Trump" : Turchia, GUERRA curdi in Siria: INVASIONE e RAID. Erdogan: 'Iniziata offensiva contro i curdi'. Ira Francia e Italia, Rep Usa 'Trump ha abbandonato i curdi'