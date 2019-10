Siria | le foto della comandante curda in Italia | “Turchia attacca i civili Erdogan

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “La Turchia dice dire soltanto obiettivi militari? È falso. La sua aviazione ha bombardato questa mattina un villaggio, molte famiglie sono rimaste uccise, compresi bambini”. A rivendicarlo Dalbr Jomma Issa,delle milizie curde Ypg, a Roma insieme a una delegazione di curdini, per una serie di incontri istituzionali. “Come è possibile che un membroNato possare gli alleati che hanno contribuito a sconfiggere Daesh?”, ha aggiunto la, durante una conferenza stampa svolta alla Camera dei Deputati. La delegazione ha così lanciato un appello affinché la comunità internazionale costringa la Turchia a fermare l’attacco: “Intervenga per bloccare“. Ma non solo. Il rischio, spiega, è che a causa del conflitto in corso, tanti miliziani jihadisti catturati dai curdi durante la loro battaglia contro ...

