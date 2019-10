Siria | Donald Trump manda i curdi al macello | Loro non ci hanno aiutato nella

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) "Istanno combattendo per laTerra.non ciSeconda Guerra Mondiale, non ciin Normandia per esempio". Il presidente americanorisponde così alle critiche ricevute dopo la decisione di ritirare le truppe americane al confine trae T

AdiraiIt : ++ ULTIME NEWS in tempo reale ++ Siria, Turchia bombarda i Curdi con raid aerei. Appelli dei politici italiani eur… - notizieoggi24 : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso la sua decisione di ritiro delle truppe americane dal conf… - ArtemiosMilani : Io non riesco a credere che sia vera. #facciamorete #Erdogan #Siria Donald #Trump e i #curdi che non aiutarono gli… -