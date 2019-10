Siria | Conte su intervento turco | Si rischia la liberazione di migliaia di foreign

Fonte : blogo

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L'operazione militare promossa dalla Turchia nelladel nord preoccupa a livello internazionale. Oggi Luigi Di Maio ha condannato l'offensiva militare di Erdogan contro le forze armate dei curdi e - teoricamente - contro Daesh. In realtà, a combattere contro Daesh per anni, ci hanno pensato proprio i curdi che hanno a poco a poco riconquistato il territorio dellaentrato a far parte del sedicente Stato Islamico. Proprio adesso che i curdi hanno liberato l'area è arrivata l'offensiva militare della Turchia, che considera terroristi gli stessi curdi.In serata il Presidente del Consiglio è intervenuto durante la diretta di Piazza Pulita (La7) per condannare l'azione militare promossa da Erdogan: "L'Italia, l'Ue e tutti gli organismi internazionali devono battere un colpo forte non possiamo accettare questa iniziativa militare. Non è un'opzione accettabile e deve cessare. ...

