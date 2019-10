Servizi segreti | Fabrizio Gatti racconta la Cia in Italia | “La mia fonte nel covo di Cosa

Alessandro Sallusti - Servizi segreti e l'addio di Salvini al governo : "Tempismo sospetto - solo coincidenze?" : Sul caso servizi segreti e Russiagate, che vede al centro Giuseppe Conte, dice la sua Alessandro Sallusti. Lo fa ne suo fondo su Il Giornale di giovedì 10 ottobre, dove ricorda: "I servizi segreti sono cosa seria e fondamentale per la sicurezza dello Stato fino a che restano segreti e leali alle ist

Giuseppe Conte - l'azzardo pericolosissimo : Servizi segreti - che poltrona vuole assegnare a Gennaro Vecchione : Una via d'uscita che sa tanto di azzardo. Secondo il Corriere della Sera, Giuseppe Conte sarebbe pronto a "promuovere" il direttore del Dis Gennaro Vecchione, uno dei vertici dei servizi segreti italiani finiti nella bufera per gli incontri con il ministro della Giustizia americano William Barr sul

Sergio Mattarella e Conte - il gelo sui Servizi segreti. "Nessuna informativa" - il Colle molla il premier : Dal Quirinale pessimi segnale per Giuseppe Conte sul Russiagate. Il premier contava nella protezione istituzionale del presidente Sergio Mattarella ma la patata bollente dei servizi segreti e degli incontri con il ministro della Giustizia Usa William Barr è troppo scottante. Lo staff del Colle ha sm

Matteo Salvini "venduto da Conte". Lega - un drammatico sospetto su premier e Servizi segreti : Il "non detto" sul caso 007 che rischia di travolgere Giuseppe Conte è questo: c'è il sospetto, in ambienti Lega e non solo, che il premier abbia "utilizzato l'estate scorsa l'appoggio americano per isolare il suo vicepremier dell' epoca, Matteo Salvini, fino a poco prima titolare di un asse prefere

Russiagate e Servizi segreti - Corriere : 'Conte dettò linea e autorizzò indagini su Mifsud' : Continua a tenere banco la questione servizi segreti, almeno a livello mediatico, relativamente al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nei giorni scorsi Matteo Renzi aveva invitato il premier a lasciare la delega nelle mani di un professionista e al tempo stesso a relazionare su quali sarebbero i rapporti tra gli 007 italiani e gli Usa dopo un incontro che sarebbe avvenuto tra i primi ed il Ministro della Giustizia statunitense William ...

Giuseppe Conte e i Servizi segreti - voci incontrollate : "Deve stare attento - conseguenze imbarazzanti" : "Cautela, prudenza, profilo basso". Nel Pd e negli ambienti dei servizi segreti negli ultimi giorni gira un "consiglio" a Giuseppe Conte, il premier coinvolto nel Russiagate. E le conseguenze potrebbero essere "molto imbarazzanti", suggeriscono al Fatto quotidiano gole profonde dei nostri 007, perch

Copasir - il leghista Raffaele Volpi candidato unico del centrodestra : intesa sui Servizi segreti : Trovato l'accordo nel centrodestra: è il leghista Raffaele Volpi, primo nome sulla lista di Matteo Salvini, il candidato unitario che correrà per la presidenza del Copasir. L'intesa sul nome dell'ex sottosegretario dalla Difesa è stato raggiunto in seguito a un incontro avvenuto al Senato tra Giorgi

Perché i Servizi segreti italiani sono nell’occhio del ciclone : Giuseppe Conte (foto: Stephanie Keith/Getty Images) Nei prossimi giorni – presumibilmente già mercoledì 9 ottobre – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà a un’audizione davanti al Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che ha il compito di vigilare sull’operato dei servizi segreti. Durante questo incontro, Conte – che ha la delega ai servizi segreti – dovrà spiegare Perché ha autorizzato ...

Conte elogia i Servizi segreti : "Valorosi professionisti al servizio della sicurezza" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto questa mattina alla cerimonia di giuramento dei nuovi assunti nell'intelligence italiana, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, e nel corso del suo discorso non ha perso occasione per elogiare l'ottimo lavoro svolto nella protezione dell'Italia e dei cittadini italiani. Ho constatato che l’Intelligence è effettivamente un patrimonio della Nazione intera, è una ...

Teresa Bellanova : "Servizi segreti - non è Matteo Renzi il problema. Giuseppe Conte lasci le deleghe" : "Mi auguro che il presidente Conte condivida la richiesta di fare chiarezza e anche di delegare una responsabilità così importante e delicata. Non per sfiducia nei suoi confronti ma per opportunità. Quel ruolo ha bisogno di competenze specifiche e impegno assoluto". Teresa Bellanova in una intervis

"L'intelligence è un patrimonio nazionale che unisce e non divide". Conte loda i Servizi segreti : “Ho constatato che l’intelligence è patrimonio dell’intera Nazione, una comunità di valorosi professionisti che, garantendo la sicurezza del Paese, protegge quella sfera di interessi nazionali che unisce e non divide, nella quale tutti i cittadini italiani si riconoscono e debbono potersi riconoscere”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla cerimonia per il giuramento dei neo assunti ...

Servizi segreti - Conte : “Intelligence unisce il Paese e ne garantisce sicurezza. Inconcepibile che si muova fuori da controllo parlamentare” : L’intelligence italiana? “È un patrimonio dell’intera Nazione, una comunità di valorosi professionisti che, garantendo la sicurezza del Paese, protegge quella sfera di interessi nazionali che unisce e non divide, nella quale tutti i cittadini italiani si riconoscono e debbono potersi riconoscere”. Parola del presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che ha partecipato alla cerimonia per il giuramento dei nuovi assunti del ...

Servizi segreti e Giuseppe Conte : cosa c'è dietro l'appoggio di Donald Trump. Ora si capisce tutto : «A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!». Un uomo di grande talento, spero che rimanga presidente del Consiglio. Che il tweet col quale Donald Trump, lo scorso 27 agosto, benediceva un «Giuseppi» Conte in procinto di passare dal governo con la Lega al governo col Pd, fosse più

Matteo Renzi e Giuseppe Conte - lo scambio tra Iva e Servizi segreti : trattativa al governo : Matteo Renzi fa un passo indietro. L'ex premier rivede la sua posizione nei confronti del governo giallo-rosso e, soprattutto, sulla questione tasse. Il leader di Italia Viva sarebbe infatti disposto a mettere sul tavolo una maggiore flessibilità sulla riduzione del cuneo fiscale, che aveva giudicat