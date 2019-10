Serie A | le ultime dai campi | inizia a svuotarsi l’infermeria della Roma

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) SAMPDORIA – Proseguono gli allenamenti al ‘Mugnaini’ di Bogliasco, dove la Sampdoria è stata sottoposta ad un’intensa seduta con sviluppi atletici sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema in spazi ridotti. Secondo giorno parzialmente con il gruppo per Gonzalo Maroni che, come Andrea Bertolacci, ha alternato il lavoro con i compagni a quello personalizzato per lo sviluppocondizione. Specifici programmati per Andrea Seculin, Jeison Murillo e Morten Thorsby. Terapie e fisioterapia per Karol Linetty. Assenti i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal e Jakub Jankto, con il gruppo sono stati protagonisti quattro ragazziPrimavera: Davide Canovi, Tommaso Maggioni, Marco Pompetti e Jamie Yayi Mpie. Domani, venerdì, si replica al mattino. LAZIO – Secondo giorno di allenamenti per la Lazio di Simone ...

