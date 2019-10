Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | si avvicina l’apertura a Soelden Assenze

Sci alpino : la squadra italiana di slalom e di gigante si prepara in Val Senales in vista dell’esordio a Soelden : La squadra italiana di sci alpino vuol farsi trovare pronta in vista dell’esordio nella Coppa del Mondo 2019-2020: sulle nevi austriache di Soelden andranno in scena i giganti femminile (26 ottobre) e maschile (27 ottobre). La compagine nostrana delle specialità tecniche, in particolare, si sta preparando sul ghiacciaio della Val Senales, per affinare tutti i dettagli e iniziare con il piglio giusto questa annata. Manfred Mölgg, Riccardo ...

Sci alpino - raduno ad Olgiate Olona per le slalomiste di Coppa del Mondo : la lista delle convocate : Le slalomiste di Coppa del Mondo si ritrovano ad Olgiate Olona: programmati i test atletici dal 10 ottobre Continuano i raduni ad Olgiate Olona per i team maschili e femminili, alle prese con i test atletici di rito, che seguono il lungo in ritiro in terra argentina, precisamente ad Ushuaia. Giovedì 10 ottobre sarà il turno delle slalomiste di Coppa del Mondo convocate dal direttore tecnico Giovanni Luca Rulfi d’intesa con il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : nuovi regolamenti per paralleli e combinate : Si è concluso la settimana scorsa, per l’esattezza sabato dopo cinque intensi giorni di lavoro, il meeting autunnale della Federazione Internazionale dello Sci a Zurigo. Ecco le principali decisioni che sono state prese per quanto riguarda la prossima Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Tanto per cominciare, è stato deciso un unico format per tutti i paralleli in calendario: ci sarà una manche di qualificazione, i migliori 32 della quale si ...

Sci alpino - Innerhofer resta sullo Stelvio per altri tre giorni : lavorerà insieme a i tecnici Gufler e Sugliano : Lo sciatore azzurro resta sullo Stelvio, gli allenamenti proseguono fino al 9 ottobre in compagnia dei tecnici Michael Gufler ed Alberto Sugliano Dopo il weekend trascorso sullo Stelvio, Christof Innerhofer resterà sul ghiaccio per altri 3 giorni, per proseguire la sessione di allenamenti specifici dopo l’infortunio accusato al ginocchio lo scorso marzo. Fino a mercoledì 9 ottobre, il velocista continuerà il suo lavoro personalizzato ...

Sci alpino - Innerhofer prosegue il suo percorso riabilitativo : quinto allenamento per l’azzurro sullo Stelvio : L’azzurro è ormai sulla via del recupero, quinto allenamento riabilitativo sullo Stelvio programmato per il 5 e 6 ottobre prosegue il percorso riabilitativo di Christof Innerhofer, fermato lo scorso marzo da un serio infortunio al ginocchio. Il plurimedagliato, dopo la tre giorni di allenamenti conclusa lo scorso 26 settembre, scenderà di nuovo in pista al Passo dello Stelvio il 5 e 6 ottobre, per continuare il lavoro personalizzato. ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “La preparazione è andata bene - voglio rientrare nelle prime 15 in gigante” : E’ una Sofia Goggia carica, quella che parla a Cagliari della propria futura stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. A 26 anni, la bergamasca cerca ancora nuovi stimoli in una carriera che di soddisfazioni ne ha già regalate parecchie, non ultimo l’oro olimpico di un anno e mezzo fa a Pyeongchang in discesa libera. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’ANSA: “La preparazione è andata bene, così come come ...

Sci alpino : le squadre di Coppa del Mondo e Coppa Europa iniziano l’ultima parte della preparazione : Continua il percorso di avvicinamento per la Nazionale azzurra di sci alpino verso la stagione agonistica che si avvicina ormai a passi da gigante. Dopo il lungo ritiro argentino di Ushuaia, la squadra maschile di Coppa del Mondo discipline tecniche sarà impegnata fino a martedì 8 ottobre a Saas Fee (Svizzera) per diversi giorni di allenamento. Per il raduno in terra elvetica, il direttore tecnico Roberto Lorenzi ha convocato: Manfred Moelgg, ...

Sci alpino - i velocisti di Coppa del Mondo sullo Stelvio insieme alla squadra femminile di Coppa Europa : I velocisti son tornati in pista sullo Stelvio dal 2 ottobre. Con loro anche la squadra femminile di Coppa Europa discipline veloci Prima i test atletici di rito ad Olgiate Olona, poi il trasferimento sullo Stelvio a partire da ieri per tornare sugli sci dopo il lungo raduno di Ushuaia. È questo il programma dei velocisti italiani convocati dal direttore tecnico Alberto Ghidoni d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi. ...

Sci alpino - il 9 ottobre “Media Day” con i gigantisti azzurri in Val Senales : Parte dalla Val Senales la stagione 2019-2020 dello sci alpino azzurro: mercoledì 9 ottobre, infatti, si terrà il Media Day con i gigantisti azzurri. Le Funivie del Ghiacciaio ed il rifugio Grawand, a 3212 metri, hanno collaborato con la FISI per la riuscita dell’evento. In programma, a partire dalle ore 10.00, un allenamento di Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli, i quali al termine ...

Sci alpino - i gigantisti pronti per il raduno di Olgiate Olona : la lista degli azzurri convocati : I gigantisti si radunano ad Olgiate Olona, test atletici previsti per il 4 e 5 ottobre Olgiate Olona si prepara ad ospitare i gigantisti azzurri reduci dal lungo ritiro ad Ushuaia. Nel dettaglio Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Federico Liberatore, Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle si ritroveranno dalla sera del 3 ottobre per prendere parte ad una due giorni di test atletici in vista dell’inizio della stagione ...

Sci alpino - raduno in Svizzera per la squadra di CdM discipline tecniche : Moelgg guida il gruppo azzurro : Sette giorni di allenamento in Svizzera per la squadra maschile di Coppa del mondo discipline tecniche Dopo il lungo ritiro ad Ushuaia, e i test atletici svolti svolti ad Olgiate Olona, la squadra maschile di Coppa del mondo discipline tecniche si ritroverà la sera del 1° ottobre a Saas Fee per sette giorni di allenamento. Per il raduno in terra Svizzera, il direttore tecnico Roberto Lorenzi, d’intesa con il direttore sportivo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : conclusa la trasferta in Argentina per la squadra maschile di gigante : Si è conclusa la trasferta di Ushuaia, in Argentina, per la squadra maschile italiana di gigante che prenderà parte alla Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020. Dopo quasi un mese di allenamenti, infatti, Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Federico Liberatore, Tommaso Sala, Hannes Zingerle ed Alex Vinatzer, sono ripartiti proprio oggi dalla Terra del Fuoco per unirsi a velocisti e slalomisti, che avevano già fatto il loro ritorno a casa una ...

Sci alpino : entrano nel vivo i percorsi di recupero per Christof Innerhofer e Stefano Gross tra Stelvio e Val Senales : Prosegue il percorso di recupero dal suo lungo infortunio per Christof Innerhofer. Il campione di Brunico è pronto per un quarto blocco di allenamenti al Passo dello Stelvio assieme ai tecnici Alberto Ghidoni e Raimund Plancker che si concluderà nella giornata di giovedì 26 settembre. Si inizia davvero a fare sul serio per il discesista altoatesino che, dopo un breve periodo di vacanza, si rituffa nel lavoro. Secondo i piani previsti dalla FISI, ...

Sci alpino - quando inizia la Coppa del Mondo? Programma - orari e tv. Tutte le date della stagione : Manca poco più di un mese all’inizio della stagione di Coppa del Mondo 2019-2020 che comincerà sabato 26 e sabato 27 ottobre con gli ormai classici giganti di apertura di Soelden, nel Tirolo austriaco. Sono in calendario 45 gare individuali maschili e 41 femminili più il Team Event che si disputerà il venerdì delle finali di Cortina d’Ampezzo, vere e proprie premondiali in vista della manifestazione iridata del 2021. Le preolimpiche ...