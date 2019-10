“Schumacher lotta ogni giorno | dobbiamo augurarci miglioramenti continui”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Sullo stato di salute di Michael Schumacher “non c’è nessuna notizia, salvo il fatto che Michael stando per migliorarela situazione.accompagnarlo in questa, supportare sua moglie Corinna che è una signora fantastica e che si occupa di lui e dei figli.aiutarli, rispettando al massimo i loro desideri“: lo ha dichiarato Jean Todt, presidente Fia e ex dg della Ferrari, in un’intervista a “La Repubblica”. “Ho letto cose incredibili sul suo ricovero e come al solito quelli che sanno non parlano, e quelli che non sanno parlano. Io faccio parte di quelli che fanno“, spiega. “Sono stupefatto che, quando è venuto a Parigi per un controllo in ospedale, della gente che dovrebbe privilegiare il segreto medico abbia parlato. Questo onestamente toglie tutta la fiducia, per me è indegno e spero che troveremo ...

