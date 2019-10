Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Kemal, Aria, Chiara. Questi sono solo alcuni dei nomi di persone che in questi ultimi mesi sono riuscite a ritrovare lae ad avere una vita migliore grazie a circa 400mila sostenitori che hanno appoggiato le loro battaglie per ila curarsi. Unfondamentale la cui affermazione è dipesa dtenacia di questi pazienti e di chi stava loro accanto, sia in forma virtuale che nella loro vita quotidiana. Kemal era arrivato in Italia durante gli anni della guerra in Bosnia, ma era tornato nel suo paesefine del conflitto. Diversi anni dopo gli era stato diagnosticato un tumore che però poteva curare solo in Italia. Grazie a 92.316raccolte su Change.org, ha affrontato sei operazioni e può adesso tornare a casa. Kemal è rimasto colpito dai tantissimi messaggi di solidarietà ricevuti dagli utenti, che lo hanno caricato d’energia positiva e che hanno permesso ...

CarloCalenda : Mancano 8000 medici e 30.000 infermieri. Gli specializzandi vanno all’estero per mancanza di fondi, i macchinari so… - ilfattoblog : Sanità, mancano medici e fondi. Ma le firme sostengono il diritto alla speranza - CarnevaliG : Digitalizzazione in sanità. Sempre più Asl e ospedali ci puntano ma mancano i finanziamenti. La Ricerca Fiaso… -