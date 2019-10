Sanità | il 15 ottobre la piccola Tafida arriverà al Gaslini di Genova

Concorso biologo - assistente sociale e sanitario : domanda entro 31 ottobre : Sono stati banditi nuovi concorsi pubblici per laureati in biologia, servizio sociale e assistenza sanitaria. I bandi, con scadenza fissata all'ultimo giorno di ottobre, verranno espletati presso l'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (biologo), l'Unione Montano Esino Musone (assistente sociale) e presso l'Azienda Sanitaria di Omegna (assistente sanitario). Concorso per un posto di dirigente biologo La Fondazione Policlinico IRCCS CA' Granda ...

Concorsi assistenti sociali e operatori socio sanitari Oss : inoltro cv a ottobre : La Gazzetta Ufficiale ha emanato per vari comuni d'Italia, Unione Montana, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza e Casa di Riposo nuovi bandi di concorso pubblico, per l'immissione di alcune unità di personale laureato in servizio sociale e con la qualifica di operatore socio sanitario, da inserire nei propri organismi disposti sul territorio italiano. Bandi di concorso a ottobre Il comune di Santa Maria a Vico in ...

Ministero della Salute : bando di concorso per dirigenti sanitari - scadenza 28 ottobre : La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nella giornata del 27 settembre 2019, un nuovo bando pubblico mirato all'assunzione a tempo indeterminato di 40 unità di personale dirigenziale sanitario medico da destinare alle esigenze degli uffici centrali e periferici di competenza del Ministero della Salute....Continua a leggere

Concorsi aziende ospedaliere e socio sanitarie : candidature entro ottobre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 del 27-09-2019 ha divulgato per alcune aziende ospedaliere, sanitarie locali e socio sanitarie, vari bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in funzione di psichiatra, biologo, avvocato e infermiere, da collocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di concorso a ottobre L'azienda ospedaliera nazionale ''SS. Antonio e Biagio e Cesare ...

Concorso assistente sociale - sanitario e contabile : scadenza settembre - ottobre : Abbiamo selezionato tre nuovi concorsi pubblici per il ruolo di assistente sociale, assistente sanitario e contabile. I bandi, con scadenza fino al 21 ottobre prossimo sono stati emanati: dal Comune di Cabras (assistente sociale), dall'Azienda Sanitaria Locale CN2 (assistente sanitario) e dal Comune di Udine (istruttore amministrativo contabile). Bando di selezione per un assistente sociale Il Comune di Cabras, in provincia di Oristano ha ...

Concorsi Istituto Superiore di Sanità - Consiglio Nazionale delle Ricerche : cv a ottobre : L'Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno promulgato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in qualità di ricercatore e collaboratore tecnico, da disporre nei propri organismi posizionati sul territorio Nazionale. Bando di concorso a ottobre Il direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell'ISS ha bandito un concorso riservato, per titoli ed ...

Concorsi assistente sociale - sanitario e conservatore beni culturali : scadenze a ottobre : In questo articolo si andranno a segnalare nuovi bandi per la professione di assistente sociale, assistente sanitario e conservatore beni culturali. I Concorsi pubblici sono stati banditi dall'AIPES Consorzio per i Servizi alla Persona di Sora (assistente sociale), dall'Azienda Socio Sanitaria Ligure 1 Imperiese (assistente sanitario) e dal Comune di Como (conservatore beni culturali). Procedura selettiva per 18 assistenti sociali Nel Lazio, il ...

Concorsi professioni sanitarie - infermieri - Oss : 16 posizioni aperte fino a ottobre : Attualmente, alcuni enti pubblici come l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile, la Residenza Protetta per Anziani e l'Azienda Unità Sanitaria Locale hanno indetto diversi bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di vari posti di lavoro rivolti a personale professionale in funzione di dirigente delle professioni sanitarie, infermiere e operatore socio sanitario Oss, da collocare presso le proprie strutture ...