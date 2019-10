San Cesareo | 3 arresti per tentato omicidio e rapine dei bar

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – Arrestate tre persone per trea mano armata avvenute la mattina dell’11 settembre in alcuni bar a Roma e San, nella provincia. I tre soggetti si sono avvalsi di armi da fuoco. I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno arrestato 3 persone per tentata rapina, rapina,, detenzione e porto di arma. I fatti in esame risalgono allo scorso 11 settembre, quando nelle prime ore della mattinata, in stretta successione, si sono verificati tre episodi di rapina a mano armata nei confronti di tre distinti esercizi commerciali, il bar “Romano” in via Casilina a Roma, il bar “Area 51” in via Proust a San(RM) e la Sala Slot “Belvedere” in via Maremmana a San(RM). La prima tentata rapina e’ stata realizzata presso il bar “Romano” in via Casilina a Roma. Nonostante ...

