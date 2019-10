Samsung The Wall | lo schermo modulabile fino a 292 pollici con risoluzione 8K

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019)ha presentato ufficialmente The, unomodulare, configurabile e personalizzabile da inserire in ambienti di prestigio e nelle aziende. Le misure del display variano da 146con4K a oltre 219con6K. Per chi vuole esagerare, ci sono anche i 292in8K. La varietà di misure permette allodi adattarsi a differenti condizioni di spazio e di necessità. Con questo prodotto l’azienda sud coreana intende cavalcare le tendenze nel mercato dei display, che richiedono con sempre maggiore insistenza prodotti più grandi, ad altae intelligenti. Le tecnologie alla base dei pannelli sono quella MicroLED e Quantum HDR. La seconda è funzionale alla luminosità, che raggiunge valori di picco di 2.000 candele al metro quadro, con frequenze di aggiornamentoa 120 Hz. Il processore Quantum Flex ...

