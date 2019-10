Sampdoria | Ferrero ci prova con Ranieri e riflette su Prandelli e De Biasi

Sampdoria – Gattuso nuovo allenatore? Ferrero lo stuzzica : “non voglio uno che si debba convincere” : Gattuso alla guida della Sampdoria? In attesa di una decisione il Presidente Ferrero punzecchia l’allenatore La Sampdoria è a caccia di un nuovo allenatore dopo la decisione di interrompere la collaborazione con Di Francesco. Ferrero sta attendendo adesso la decisione di Gennaro Gattuso, ma intanto ha deciso di stuzzicarlo un po’: “non voglio un allenatore che si debba convincere, voglio una persona che abbia voglia ed ...

Panchina Sampdoria - Ferrero non le manda a dire a Gattuso : “Non devo convincere nessuno” : “Non voglio un allenatore che si debba convincere, voglio una persona che abbia voglia ed entusiasmo di allenare la mia Sampdoria”. Così il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, ai microfoni dell’emittente televisiva ligure Telenord, punzecchia Rino Gattuso che deve ancora dare una risposta per la possibile sostituzione di Di Francesco. In lizza ci sono anche De Biasi e Iachini. Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

Cessione Sampdoria - i motivi della rottura (non definitiva) con Vialli : come il tira e molla ha condizionato squadra e mercato con una certezza legata al futuro di Ferrero : Cessione Sampdoria – La Sampdoria sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia, la contestazione nei confronti del presidente Ferrero è ormai totale, in più mancano i risultati con il club blucerchiato che occupa l’ultima posizione in classifica con appena tre punti conquistati frutto di una vittoria e ben 6 sconfitte e con il serio rischio di una retroCessione. La decisione del club è stato quella di esonerare ...

Cessione Sampdoria - il presidente Ferrero risponde a CalcioInvest : il comunicato : “Abbiamo preso atto, tramite media, della decisione di CalcioInvest di ritirarsi, per la seconda volta, dalla trattativa avente ad oggetto l’acquisizione di U.C. Sampdoria S.p.a. Lasciando in disparte ogni questione di carattere legale, non possiamo non ribadire che la valutazione del club è sempre stata quella indicata in più lettere di intenti da tempo sottoscritte dalle Parti, valutazione che non può certo essere ridotta a causa ...

Sampdoria - la cordata di Gianluca Vialli si ritira dalla trattativa con Massimo Ferrero : “Eccessiva la sua richiesta economica” : Salta tutto perché viene considerata “eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà”. La cordata di investitori guidata da Gianluca Vialli si ritira dalla trattativa con Massimo Ferrero per l’acquisto della Sampdoria. È lo stesso CalcioInvest, il gruppo guidato dall’ex bandiera blucerchiata, a comunicarlo in una nota. “Al termine di un lungo e attento processo di due diligence, svolto con entusiasmo e professionalità ...

Sampdoria - Ferrero : “Di Francesco? Esaminerò la situazione e prenderò una decisione” : “Siamo tutti molto dispiaciuti, la situazione è agli occhi di tutti. La Esaminerò e poi prenderò una decisione per il bene della Sampdoria, di Di Francesco e di tutti. Se ci saranno delle decisioni le comunicherò”. Parla così il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Verona che rende ancora più traballante il futuro in panchina di Di Francesco. “Ora siamo tutti ...

Sampdoria - contro il Verona un’altra sconfitta. Ferrero : “prenderò decisione importante per il bene della squadra” : Sampdoria sconfitta 2-0 dal Verona, è il sesto ko in sette partite. Massimo Ferrero ragiona sul futuro della squadra e di Eusebio Di Francesco In sette partite la Sampdoria ha collezionato 6 sconfitte, l’ultima delle quali maturata nel pomeriggio odierno contro il Verona. I blucerchiati sembrano incapaci di invertire il trend negativo iniziato da quest’estate, complice l’addio di Giampaolo e le polemiche sulla cessione ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “Vialli sa quanto valuto il club”. E svela un retroscena sulla Roma : “Oggi potrei essere pronto per andare alla Roma o un club di prima fascia. Ho messo in vendita la Sampdoria perché non posso fare di più”. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero si racconta agli studenti della Luiss ed è un fiume in piena: “Se domani ci fosse la possibilità di prendere la Roma? La prenderei subito”, racconta e svela che avrebbe potuto già essere patron giallorosso anni fa: “Me ...

Sampdoria - Ferrero regolarmente allo stadio scortato dalla Digos : Nonostante le minacce degli ultimi giorni e qualche momento di tensione, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha mantenuto la promessa: è regolarmente allo stadio per assistere alla sfida tra i blucerchiati e il Torino. Il numero uno dei liguri è potuto entrare senza problemi nonostante qualche gruppo di tifosi avesse annunciato un picchetto all’ingresso per impedirglielo. Ferrero è entrato dall’ingresso della tribuna ...

Cessione Sampdoria - i tifosi annunciano una nuova contestazione contro Ferrero : il comunicato : Cessione Sampdoria – “Sampdoriani, il momento è quanto mai delicato ma è in circostanze come queste che la nostra tifoseria è in grado di fare la differenza. Pertanto trasformiamo Marassi in una bolgia di tifo appassionata per cercare di uscire dalle innegabili difficoltà che stiamo attraversando”. Il comunicato è firmato dalla Federclubs e dai Gruppi della Sud che invitano tutti a dare un sostegno forte alla squadra nel ...

Sampdoria - altra aggressione al presidente Ferrero : deve intervenire la polizia : Non c’è pace per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Un’altra aggressione (per fortuna solo verbale) nei suoi confronti è avvenuta nella serata di ieri, in un ristorante nella zona di Genova San Desiderio in cui il massimo dirigente blucerchiato si trovava insieme all’allenatore Di Francesco e al ds Osti. La notizia e’ stata anticipata dal Secolo XIX. Fuori dal locale si sono radunati una cinquantina di ...

Shock Sampdoria - nuove minacce al presidente Ferrero : l’ultimo episodio è inquietante : Momento da dimenticare in casa Sampdoria, il club blucerchiato ha iniziato veramente male la stagione, la squadra di Di Francesco non è ancora riuscita a muovere la classifica in più continua la pesantissima contestazione nei confronti del presidente Ferrero, nelle ultime ore si è verificato un altro brutto episodio. Sul cancello d’ingresso di Casa Samp è apparsa una scritta inquietante e minacciosa nei confronti del numero uno ...

Sampdoria - gravi minacce contro il patron Ferrero a Bogliasco : “infame guardati le spalle” : gravi minacce contro il patron della Sampdoria Massimo Ferrero: sul cancello di Casa Samp a Bogliasco spunta un’inquietante scritta Il malcontento dei tifosi della Sampdoria ha raggiunto un livello preoccupante. La mancata cessione della società e il momento di sbandamento in campionato con 3 sconfitte nelle prime 3 partite, hanno reso rovente l’ambiente doriano. Dalle semplici contestazioni però si è passati alle minacce. Nel ...

Cessione Sampdoria - Ferrero pungente : “Se uno vuole una squadra - la compra e se ne va. Cerchiamo di chiudere” : Cessione Sampdoria, esce allo scoperto il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Queste le sue parole a ‘La Domenica Ventura’ su Rai 2. “All’alba dei miei 150 anni, in cui ho venduto e comprato molte cose, penso che se uno vuole una squadra, fa un prezzo, la compra e se ne va. Come ha fatto Commisso con la Fiorentina, ha dato i soldi e ‘arrivederci e grazie’. Se ho chiesto 100 milioni? Io non ho ...