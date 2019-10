Salvini | Raggi dimettiti | gabbiani e topi come mostri della preistoria

Raggi risponde a Salvini : ‘ti direi anche io dimettiti - ma non so da cosa’ : Roma – “No Matteo Salvini, non ti ho visto in tv perche’ anche ieri ho lavorato fino a tardi. direi anche a te ‘dimettiti’ ma da cosa? Non hai mai lavorato in vita tua. #Salvinichiacchierone #giulemanidaroma”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi risponde a Salvini: ‘ti direi anche io dimettiti, ma non so da cosa’ proviene da RomaDailyNews.

Salvini in visita al Flaminio invita Raggi : simbolo degrado - venga a fare 2 passi : Roma – “Un progetto al giorno toglie il Flaminio di torno”. Ora, “facciamo due passi con gli abitanti del quartiere tra monnezza, camperisti e quant’altro. Per gli appassionati di sport il Flaminio significa qualcosa. E’ cresciuto anche un fico nei bagni, un bel microclima…”. Lo dice Matteo Salvini, in diretta facebook dallo stadio Flaminio, che definisce “l’ennesimo simbolo del degrado ...

Matteo Salvini chiede scusa per aver sostenuto l'elezione della Raggi : "È bravissima - ma non come sindaco" : Matteo Salvini non nasconde il proprio dissenso nei confronti della sindaca di Roma. Ospite a DiMartedì, su La7, il leader della Lega si è scusato per le precedenti decisioni: "Chiedo scusa per aver sostenuto la Raggi alle elezioni. Oggi la città è sporca e trasandata, se Virginia ci guarda le dico

Roma : Salvini - ‘Raggi non sa fare il sindaco - si dimetta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Quando c’erano le elezioni dissi: ‘piuttosto che votare quelli del Pd, voterei la Raggi. Mai l’avessi detto.. Se Virginia ci guarda, le dico: sarai bravissima a fare altri mestieri, ma il sindaco. Dimettiti”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Roma: Salvini, ‘Raggi non sa fare il sindaco, si dimetta’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Rifiuti a Roma - Salvini : "Raggi? Ha sbagliato mestiere"" : Matteo Salvini attacca Virginia Raggi sull’emergenza Rifiuti a Roma: "Penso che sia la peggiore sindaca dal dopoguerra ad oggi, non che gli altri abbiano fatto miracoli, ma Roma così male non è mai stata". Rifiuti a Roma, è allarme. I medici: 'Se non si risolve subito c'è il rischio di emergenza sanitaria' L'Ordine dei Medici di Roma e Provincia è ...

Salvini a Raggi : "Incapace - si dimetta" : 14.42 Manifestazione della Lega al Campidoglio contro la Sindaca di Roma Raggi. Presente Salvini che chiede le dimissioni del primo cittadino."E'il peggior sindaco di Roma dal dopoguerra ad oggi" afferma il leader leghista.Altre frasi: "E'una incosciente e incapace,mette addirittura a rischio la salute dei bambini che vanno a scuola", "Sarai brava a fare la cuoca,la mamma,l'avvocato,ma fare il sindaco non è il tuo mestiere". In risposta i ...

Roma - Salvini in piazza : “Raggi dimettiti”. I consiglieri del M5s gli offrono un mojito : “Non è il Papeete” : Matteo Salvini e i suoi sostenitori sono scesi in piazza, chiudendo il sit-in sotto il Campidoglio, per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi. I consiglieri del M5s hanno risposto uscendo dal palazzo e mostrando, a distanza di qualche metro, un vassoio di mojito e alcuni cartelli con scritto: “Questo non è il Papeete”, “Non era un mojito ma un moscow mule”, “Dal mojito al white russian basta un sorso”,con ...

Salvini contro Raggi - i 5stelle accolgono l'ex alleato con un vassoio di mojito : La Lega romana è scesa in piazza con un sit in che di fatto ha lanciato l'opa di Matteo Salvini sul Campidoglio...

Salvini in piazza contro Raggi - consiglieri 5S bevono mojito : Roma – Il leader della Lega, Matteo Salvini, è in piazza del Campidoglio per partecipare alla manifestazione dei militanti del Carroccio contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Accolto dallo striscione ‘#RaggiDimettiti’ e dall’ovazione delle decine di manifestanti, Salvini ha preso il megafono dicendo: “Sarai brava a fare la cuoca, la mamma, l’avvocato, ma fare il sindaco non è il tuo mestiere. È il peggior sindaco degli ultimi trent’anni, si ...

Lega deposita mozione di sfiducia contro Raggi : domani in piazza Campidoglio con Salvini : Roma – Il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Maurizio Politi, ha ufficialmente depositato negli uffici dell’aula Giulio Cesare una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Dopo l’ennesimo disastro sulla città, con le dimissioni dell’intero cda dell’azienda Ama, abbiamo protocollato oggi la mozione di sfiducia al sindaco Raggi”, ha spiegato Politi. “Sui rifiuti il fallimento più grande, culminato con ...

Rifiuti : Salvini - 'Raggi prima si fa da parte meglio è' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Virginia Raggi "ha sbagliato mestiere, può tornare a fare l'avvocato, può far la mamma, avrà tante doti ma non quella di fare il sindaco di Roma. prima si farà da parte e meglio sarà per i romani". Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di 'Agorà su Raitre.

