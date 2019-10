Salvini | chiedo scusa perché 3 anni fa ho invitato romani a votare Raggi

I giuristi chiedono a Lamorgese di rimediare ai pasticci di Salvini sui migranti : Dopo le sentenze dei giudici ordinari, anche la società civile si muove contro il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini quando era alla guida del Viminale. “Italia stato di diritto” è un’associazione di giuristi, avvocati, notai, magistrati in pensione e docenti di diritto ed ha deciso di invia

Matteo Salvini a Pontida : "Luigi Di Maio e Cinque stelle disperati - chiedono poltrone al Pd per non sparire" : "La disperazione dei 5 stelle, che pur di non scomparire vanno col cappello in mano dal Partito democratico chiedendo due posti. Che triste fine per chi voleva la rivoluzione", dice Matteo Salvini all'arrivo sul pratone di Pontida. "Si rassegnino perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo 5

Selfie col figlio del boss - l’Antimafia : «Salvini chiarisca». Lui : non chiedo documenti a tutti : Il figlio di Francesco Matrone, noto come Franchino 'a belva, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una fotografia che lo ritrae a Modena con l’ex ministro dell'Interno. Il presidente della Commissione parlamentare Antimafia chiede chiarimenti sulla vicenda

Selfie con il figlio del boss - Salvini : "Ne faccio migliaia - non chiedo la carta d'identità" : “faccio migliaia di foto ogni giorno, non chiedo la carta d’identità a chi mi ferma per strada”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.Salvini si riferisce ad un Selfie pubblicato su Facebook da Antonio Matrone, detto Michele, figlio di Franchino “a belva”, uno dei killer più spietati alla corte di Pasquale Galasso e Carmine Alfieri a Scafati, nel Salernitano, condannato all’ergastolo ...

In FI antisovranisti chiedono “mea culpa” su Salvini. Il cambio di linea di Berlusconi : Dopo la svolta "antisovranista" di Silvio Berlusconi, in Forza Italia e' ora in corso un duro confronto tra le due principali anime del partito: quella filoleghista e quella centrista. Lo scoppio della crisi di governo e la sempre piu' probabile formazione del governo giallorosso ha infatti rafforzato la posizione di chi chiedeva gia' da tempo uno smarcamento dalla linea filosovranista attribuita al "cerchio magico" Berlusconiano raccolto ...

Salvini : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto». E in Aula bacia il crocifisso : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l’intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare gli «insulti» di Conte, che secondo lui sono rivolti «a tutti gli italiani», Salvini insiste sul concetto di “inciucio” tra M5S e Pd e sui vari “no” che avrebbe ricevuto sulle riforme. «Adesso capisco tutti quei no», ha insinuato Salvini. ...

Salvini : a Mattarella chiedo di votare : 21.53 Perché non si è dimesso?"Sono in carica e cerco di bloccare l'ennesimo sbarco dell'ennesima Ong abusiva. Fino all'ultimo guadagno lo stipendio che pagano gli italiani per difendere i confini e la sicurezza del Paese".Così Salvini ai giornalisti uscendo dal Senato. Su Conte "insulti non a me, al Paese. Delusione". Va alle consultazioni? "Per parlare l'ultima volta con Mattarella al quale chiedo di votare". E sottolinea:"Da mesi c'era un ...

Salvini-Berlusconi - vertice per l’accordo : gli azzurri chiedono garanzie sugli eletti : Forza Italia non vuole veti sul Cavaliere e sulla Carfagna. Il vicepremier però intende intervenire sulle liste