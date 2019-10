Rugby - Mondiali 2019 : la sfida tra Nuova Zelanda e Italia è stata cancellata per il maltempo. Il Mondiale degli azzurri finisce qui : Importanti novità giungono dal Giappone, sede dei Mondiali 2019 di Rugby. Il tifone Hagibis che si sta abbattendo nella zona asiatica ha costretto l’organizzazione a un cambio di programma importante, ovvero la cancellazione delle partite Nuova Zelanda-Italia e Inghilterra-Francia. Una decisione presa nell’interesse della sicurezza del pubblico e degli atleti. Condizioni troppo pericolose per garantire l’incolumità di tutti, ...

Italia-Nuova Zelanda Rugby in tv - Mondiali 2019 : orario - canale - streaming e programma : La Nuova Zelanda sarà l’ultima avversaria dell’Italia: dopo le partite, di difficoltà crescente, contro Namibia, Canada e Sudafrica agli azzurri toccano gli All Blacks nel match di chiusura della Pool B della Coppa del Mondo di rugby. In Giappone, al City of Toyota Stadium di Toyota City, sabato 12 ottobre, alle ore 6.45 italiane, gli uomini di Conor O’Shea affronteranno la temibilissima compagine oceanica. World rugby e RAI ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Nuova Zelanda - le chiavi tattiche per provare ad arginare gli All Blacks : Sabato mattina, alle 6.45 con diretta su Rai 2, l’Italia del Rugby chiuderà la sua avventura alla Coppa del Mondo affrontando la fortissima Nuova Zelanda. Gli All Blacks sono bicampioni del mondo in carica, sono imbattuti nel girone e sperare in un colpaccio azzurro è sinceramente un equilibrismo ipotetico che è meglio evitare. Il realismo impone di sapere, e ammettere, che il divario fisico e tecnico tra le due squadre è enorme e che un ...

Rugby - Mondiali 2019 : Galles-Fiji 29-17 - match spettacolare - lo decide Adams : Spettacolo assoluto a Oita, dove Galles e Fiji mettono in scena una delle partite più belle. Indiavolati i pacifici nei primi minuti, segnano due mete, poi un giallo li ridimensiona, ma non cedono mai e nella ripresa tornano avanti. E serve una tripletta di Josh Adams e una meta di Liam Williams a dare al Galles vittoria, bonus e quarti di finale. E’ la sfida più attesa quella che va in scena a Oita, con il Galles che vuole la ...

Rugby - Mondiali 2019 : Scozia-Russia 61-0 - i britannici conquistano il bonus : Due mete di Adam Hastings nel giro di quattro minuti danno il là al successo della Scozia sulla Russia, con i britannici che, però, confermano le difficoltà a marcare mete e, così, dopo tre realizzazioni in sette minuti nel primo tempo, devono aspettare il 45′, quando George Horne concretizza un’azione devastante di Darcy Graham e la Scozia può iniziare a pensare al Giappone. A sorpresa è la Russia a iniziare forte la partita, ...

Rugby - Mondiali 2019 : Argentina-Stati Uniti 47-17. I Pumas si qualificano alla rassegna iridata del 2023 : Si chiude con una vittoria la Coppa del Mondo di Rugby dell’Argentina: i Pumas battono per 47-17 gli Stati Uniti e si assicurano la qualificazione automatica alla rassegna iridata del 2023 senza dipendere dal risultato dell’ultima partita tra i nordamericani e Tonga, che si sfideranno soltanto per evitare l’ultima piazza del raggruppamento. Nel primo tempo sono i sudamericani a sbloccare il risultato con la meta di Sanchez al ...

Rugby - Mondiali 2019 – Mattia Bellini : “Stiamo lavorando duro in vista della sfida contro la Nuova Zelanda” : L’ItalRugby si sta preparando in vista della sfida impossibile contro la Nuova Zelanda, quarto match del Girone B dei Mondiali 2019 in Giappone. Gli azzurri di Conor O’Shea affronteranno l’ultimo match sabato 12 ottobre (ore 6.45 italiane) di questa fase e probabilmente il torneo, dovendosela vedere contro i bicampioni del mondo che si presenteranno con i loro migliori giocatori. Un match ad altissimo coefficiente di ...

Rugby - Mondiali 2019 : Galles - match point con le Fiji. Scozia - niente errori : Entra nel vivo la fase a gironi della Rugby World Cup in Giappone e domani si disputeranno tre partite, con due che sono fondamentali nella corsa ai playoff. In particolare gli occhi saranno puntati sull’Oita Stadium, dove poco prima di pranzo scenderanno in campo Galles e Fiji, con i britannici che possono chiudere la pratica quarti di finale, mentre per i pacifici è l’ultima occasione di portare a casa uno scalpo importante e di ...

Rugby - Mondiali 2019 : calendario mercoledì 9 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo l’unica partita di oggi, prosegue domani, mercoledì 9 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma tre sfide, la prima, valida per la Pool C, alle ore 06.45 italiane, sarà Argentina-Stati Uniti, mentre la seconda, valida per la Pool A, alle ore 09.15 italiane, sarà Scozia-Russia, infine la terza, valida per la Pool D, alle ore 11.45 italiane, sarà Galles-Fiji. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la ...

Rugby - Mondiali 2019 : Sudafrica-Canada 66-7 - sfida senza storia a Kobe : Altro che i 60 minuti senza mischia con l’Italia, la vera sfida no contest va in scena a Kobe, dove la differenza tra Springboks e Canada è imbarazzante. 18 minuti è il tempo che serve al Sudafrica per portare a casa il punto di bonus, poi è solo una questione di pallottoliere. Bastano due minuti e pochi secondi al Sudafrica per aprire le marcature a Kobe, con Snyman che dà il via con un netto break, poi Elton Jantjies libera Damian de ...

