Ronn Moss | l’ex Ridge di Beautiful | “Ho risposato Devin in Italia” I dettagli

Lo ricordiamo così - ma com’è oggi Ronn Moss? La nuova vita dello storico Ridge di Beautiful : Per anni Ronn Moss è stato il volto del celebre Ridge Forrester di Beautiful, soap opera di successo che va in onda in Italia dal 4 giugno 1990 (prima su Rai Due, poi su Canale 5 e Rete 4). Nel 2012, dopo 25 anni di onorata carriera, la decisione di non rinnovare il contratto e di lasciare il cast. L’attore ha girato la sua ultima puntata (la 6407) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda negli Usa il mese successivo, mentre in Italia la ...

Ronn Moss in Puglia per girare il nuovo film: l'ex Ridge torna a parlare della soap di Beautiful Ronn Moss si trova, attualmente, in giro per le città d'Italia con la sua band. Ha lasciato ormai da qualche anno il personaggio Ridge Forrester di Beautiful e con il tour Usa meets Italy ha ritrovato sé

Ho pranzato con la Lollo - Christopher Lambert e Ronn Moss. Con "Me posso sede’?" lei strega tutti : “Che me posso sede’? Me metto qua, sto’ benissimo”. Sentiamo la sua voce – che potrebbe essere di una laziale qualunque più vicina a Subiaco però (dove è nata e vissuta per più di venti anni) che a una Vigna Clara (Roma Nord) piena di bionde esagerate – prima di vedere la sua persona, unica e inconfondibile, a cominciare dal vestito – rosso e giapponese (“l’ho ...