Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “La mozione è stata adottata, ilritira la fiducia al“: è l’annuncio di Marcel Ciolacu, presidente della Camera dei deputati rumena. L’esecutivo guidato da, esponente del Partito Socialdemocratico (Psd), non potrà proseguire. Lo ha deciso la maggioranza del, con 238 voti a favore della mozione di(5 in più del minimo necessario, 233), su 465.era stata designata neled è stata il terzo primo ministro nell’arco di sette mesi. C’è attesa, ora, per le sue dimissioni. Per il crollo dell’esecutivo sono stati decisivi i voti di alcuni franchi tiratori, ma la maggioranza aveva già subito alcuni colpi nei mesi precedenti, che facevano presagire la crisi: dall’abbandono dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali (Alde) guidati da Calin Popescu Tariceanu agli ...

Cascavel47 : Romania, il Parlamento sfiducia il governo di Viorica Dancila, al potere da gennaio 2018 - lana_carlotta : RT @fattoquotidiano: Romania, il Parlamento sfiducia il governo di Viorica Dancila, al potere da gennaio 2018 - TutteLeNotizie : Romania, il Parlamento sfiducia il governo di Viorica Dancila, al potere da gennaio 2018 -