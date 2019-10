Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 10 ottobre 2019)ha raccontato degli anni del suoin un’intervista alla televisione portoghese Canal 11. Tanti gli aneddoti di quella squadra galattica che aveva le sue peculiarità. Il brasiliano ha raccontato dello strano rapporto della squadra con alcuni allenatori come ad esempio. “Dopo cena portavamo sempre tanta birra e vino, a tavola c’erano sempre almeno due bottiglie. Io e Ronaldo gli dicemmo: ‘Professore, qui la gente ha le sue abitudini, se ne accorgerà ma non provi a cambiarle. Non tolga vino e birre, altrimenti avrà problemi’. E lui che fa? Prima toglie le birre e poi il vino. È durato tre. Il mondo del calcio è piccolo, le notizie arrivano alla dirigenza…e ciao”. Stessa sorte per José Antonio Camacho: “È venuto nello spogliatoio, tutto serio e forte del suo passato storico nel. Ci ha detto: ‘Domattina voglio tutti qui alle 7’, ma ...

victorflashjj : RT @iFons_: Roberto Carlos, uno di noi. - Jesus_Hdez99 : RT @iFons_: Roberto Carlos, uno di noi. - napolista : Roberto Carlos e il Real Madrid: «Luxemburgo ci tolse gli alcolici, durò tre mesi» Il brasiliano: «Del Bosque era f… -