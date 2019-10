Riscaldamento globale | nel Mediterraneo più veloce del 20% | +2 2°C entro il 2040

Clima - la famosa “mazza da hockey” è un “artefatto catastrofista per enfatizzare il Riscaldamento globale” : l’autore perde la causa legale : Il Dott. Michael E. Mann, Climatologo della Penn State University e noto catastrofista del cambiamento Climatico, ha contribuito a creare la famosa controversia dell’”hockey stick”, ossia un grafico che mostra un picco delle temperature nel XX secolo che secondo lui “ha galvanizzato l’azione Climatica” mostrando un riscaldamento globale senza precedenti. Il grafico era stato pubblicato per la prima volta nel 1998 ed è apparso nel Climate Report ...

Clima : 50 anni di previsioni apocalittiche errate tra carestie - era glaciale - buco dell’ozono e Riscaldamento globale : I catastrofisti del Clima prevedono disastri ambientali e Climatici dagli moltissimi anni e continuano a farlo anche oggi. Ma nessuna di queste previsioni apocalittiche, con tanto di date e scadenze, ad oggi si è avverata. In questo articolo, vi presentiamo una raccolta delle previsioni più catastrofiche da personaggi famosi al governo e nella scienza. Oltre a mettere in luce queste previsioni errate, la raccolta mostra anche che coloro che ...

Clima - le previsioni delle temperature globali a lungo termine non sono attendibili : “Non emerge alcun segnale di Riscaldamento globale antropico” : “L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite ha previsto che entro il 2100 le continue emissioni umane di CO2 potrebbero causare un aumento delle temperature medie globali dell’aria in superficie (GASAT) di circa 3°C. La validità di questo allarme dipende dall’accuratezza fisica dei modelli generali della circolazione (GCM). In questa ottica, l’attendibilità delle proiezioni dei GCM della temperatura dell’aria in ...

Riscaldamento globale : l'incredibile fusione dell'Artico in 35 anni : La situazione sul Polo nord diventa sempre più drammatica anno dopo anno. I ghiacci stanno fondendo ad una velocità fin troppo alta e l'aumento è diventato insostenibile proprio nel corso delle...

Riscaldamento globale - il grafico che mette in dubbio le teorie di Greta Thunberg : Carlo Rubbia, il premio Nobel per la fisica, non è più solo a confutare il «verbo» del cambiamento climatico. Un gruppo di cinquecento scienziati appartenenti a tredici Paesi diversi ha stilato la «Dichiarazione europea sul clima», in cui ribalta le conclusioni che hanno indotto Greta Thunberg a inv

Riscaldamento globale : In climatologia l'espressione Riscaldamento globale è usata per indicare, in riferimento alla storia climatica della Terra, le fasi di aumento della temperatura media dell'atmosfera terrestre e...

Riscaldamento globale - innalzamento-record del livello degli oceani : la minaccia per Venezia : La situazione si fa sempre più preoccupante. I mari si stanno innalzando, complice lo scioglimento delle calotte glaciali, che ha ormai raggiunto una velocità mai registrata prima. Secondo alcune allarmanti previsioni, entro 80 anni il livello degli oceani potrebbe aumentare perfino di un metro, cos

Cambiamenti climatici - oceano e ghiacci : dall’impatto del Riscaldamento globale alle soluzioni possibili : Il messaggio arriva in maniera estremamente diretta dall’ultimo rapporto dell’IPCC, che ha visto oltre cento scienziati ed esperti di tutto il mondo confrontarsi con la più recente letteratura scientifica in tema di oceano, criosfera e Cambiamenti climatici. Il Report, i cui approfondimenti sono disponibili sul sito dell’IPCC Focal Point per l’Italia, si concentra sul mare e sulle aree ghiacciate del pianeta, e su come il ...

Clima - il Riscaldamento globale avanza : ultimi 5 anni verso il record - oggi il summit a New York : Il periodo 2015-2019 si prevede sara’ il periodo piu’ caldo di cinque anni mai registrato con un +0,2 gradi rispetto al 2011-2015, mentre la temperatura media globale e’ aumentata di 1,1 gradi dal periodo preindustriale. Questo l’ allarme lanciato in occasione del summit di New York dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Nel rapporto si evidenzia che tutti i segnali rivelatori e gli impatti dei ...

Riscaldamento globale - il ghiacciaio del Belvedere sul Monte Rosa è irriconoscibile : rocce esposte e laghetti [VIDEO] : Il ghiacciaio del Belvedere sul Monte Rosa è reso irriconoscibile dal Riscaldamento globale. Con l’ultima ondata di caldo di metà settembre, dopo mesi estivi con temperature bollenti, con il livello dello zero termico schizzato frequentemente persino oltre i 4500 metri, sul Monte Rosa si susseguono gli eventi franosi e neve e ghiaccio lasciano il posto a rocce esposte e laghetti d’acqua. Nel video che trovate in fondo all’articolo, un drone ...

«La vita di 200 milioni di persone sarà a rischio per il Riscaldamento globale» : L'allarme nel report della Croce Rossa sui cambiamenti climatici: «Gli aiuti umanitari costeranno 20 miliardi l'anno»

Come ti smonto in 5 mosse il mito del Riscaldamento globale : riscaldamento globale Nicola Porro ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Come-ti-smonto-in-5-mosse-il-mito-del-riscaldamento-globale/riscaldamento globale,Come ti smonto il mitoin appena cinque mosse

Riscaldamento globale e inquinamento : situazione più tragica del previsto - + 6°C entro il 2100 : Il Riscaldamento globale è solo all'inizio, se non interverremo realmente le temperature si alzeranno anche di 7 gradi entro il 2100. Queste le drammatiche conclusioni a cui sono arrivati gli scienziati francesi che hanno realizzato modelli climatici per comprendere cosa ci riservi il futuro, e non hanno buone notizie.Continua a leggere

Cambiamenti climatici : i nuovi modelli matematici annunciano un Riscaldamento globale più forte del previsto : Un team di esperti francesi ha elaborato nuovi modelli matematici che serviranno come base ai lavori dell’Intergovernmental Panel on Climate Change: ricercatori e ingegneri del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), del Commissariat à l’énergie atomique (CEA) e di Météo-France hanno partecipato agli studi che costituiranno la fonte del 6° rapporto del gruppo di esperti ONU, previsto per il 2021-2022. Gli scienziati ...