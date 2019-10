Riprendiamoci il nostro tempo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Chi ha rubato il? L’uomo ha costantemente cercato strumenti per ridurre i suoi sforzi: dalle mani, agli animali, agli schiavi, agli utensili, alla meccanica, all’elettronica, al digitale, all’intelligenza artificiale. Domenico De Masi ci ricorda spesso che, in fondo, lo scopo profondo per cui si ricerca e lavora è di lavorare meno. Dall’altra di fare profitto. Già ed è spesso il secondo aspetto a prevalere. A ogni traguardo, invece di ridurre il lavoro, si cerca di produrre di più aumentandolo. Ogni vittoria sulla natura produce ondate di disoccupazione tecnologica. Chi si appropria delle nuove “tecnologie” ottiene maggiore ricchezza e le disuguaglianze invece di diminuire aumentano.Proprio in questi giorni, il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha rilanciato una discussione in cui siamo impegnati ...

piuenne : #Israele - I tifosi dell' #Hapoel Beer #Sheva con uno striscione ideato a #Gomorra incitano la squadra alla vittori… - SorrentinoAnt10 : RT @Sivalesbenest: Ogni giorno registriamo un provvedimento,una sentenza,una pretesa dell'unione sovietica europea contro l'interesse dell'… - il_brigante07 : RT @Sivalesbenest: Ogni giorno registriamo un provvedimento,una sentenza,una pretesa dell'unione sovietica europea contro l'interesse dell'… -