Rihanna conferma | sono fidanzata

Fonte : blogo

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Se ne parla da tempo, ma ora laè arrivata dalla diretta interessata.non è una donna single. Intervistata da Vogue, la popstar ha di fatto ufficializzato la sua storia d'amore con il milionario Hassan Jameel, mai nominato.La cantante sta vivendo "una relazione esclusiva da un po 'di tempo". Anna Wintour, direttrice della rivista, le ha a quel punto chiesto se in un prossimo futuro ci sarà spazio per nozze e figli, conche si è detta pronta a diventare mamma. "Non penso a cose del genere, ma al piano di Dio, ma non vedo l'ora di leggere tutti i rumor sulla gravidanza dopo questa intervista". Per l'eventuale matrimonio, invece, la popstar già si vede vestita da John Galliano.: "" 10 ottobre 2019 10:29.

Margo_Channing : Rihanna si conferma una grandissima donna con le palle. Al contrario di altre. -