Rientro Caldara | il difensore in gruppo | ecco quando potrebbe tornare a giocare

Fonte : milanworld

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Mattiasi appresta ain. Ilex Atalanta, che di fatto in rossonero ha giocato una manciata di minuti a causa di due gravi infortuni,essere presto a disposizione del neo allenatore Stefano Pioli. Il calciatore, arrivato dalla Juve nell’estate 2018, sta già svolgendo parte delle sedute di allenamento con la squadra e a breve dovrebbe essere pienamente reintegrato da mister Pioli. Naturalmente, il suo reinserimento dovrà essere graduale, per evitare ulteriori infortuni seri chero addirittura minare la carriera di. Tuttavia, nello staff medico rossonero c’è ottimismo., la data del possibileMarientrerà Mattia? Anche se non è possibile stabilire, con certezza, una data, il forteessere a disposizione di Pioli per il match del 31 ottobre contro la Spal. ...

GRivia22 : L’unica buona notizia di questa settimana è il rientro in gruppo di Mattia #Caldara, che spero di poter vedere tito… - RosoLuca : @FeliceRaimondo Col rientro di Caldara non escluderei un 352 con Theo e Conti quinti di centrocampo... - callmelello : @AlbertMotta82 Bisogna disciplinarli tatticamente, ma ci serve un mister che ne sia in grado... Di sicuro entrambi… -