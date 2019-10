Retroscena Genoa | Ballardini | ' Io richiamato da Preziosi | non torno senza sintonia'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Davidenon ha dimenticato il, ma esclude categoricamente un suo risotto la Lanterna malgrado la situazione della squadra sia molto precaria. Il tecnico ravennate è convinto che il Grifone riuscirà ad uscire da solo da questo momento a dir poco opaco.: 'Non tornerei al' Di certo non sarà lui a sedere nuovamente sulla panchina del club più antico di Italia, avendo già evitato nel corso della scorsa stagione di tornare al timone della squadra. "Effettivamente eravamo ancora sotto contratto, ma alla fine ha prevalso il buon senso sia da parte mia che della società". Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Davideha sottolineato la scarsatra il suo staff e i vertici del: "Non ci sono le condizioni affinché io possa tornare perché come spiegato non c'è. Tra me emanca il feeling". Le dichiarazioni del mister si ...

infoitsport : Il retroscena: Andreazzoli in sella al Genoa da sfiduciato. E la Samp che brancola - CorSport : Caos #Genoa, clamoroso retroscena su #Andreazzoli: ecco come è andata ?? - SmorfiaDigitale : Caos Genoa, clamoroso retroscena su Andreazzoli: ecco come andata -