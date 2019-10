Renzi premier? Allora io ministro Confermato lo scouting in Fi-Pd

Russiagate - la sfida Conte-Renzi congela i Servizi : ma il premier non cede la delega : ROMA Adesso che il Russiagate costringerà il presidente del Consiglio a presentarsi di fronte al Copasir per spiegare gli incontri estivi avuti dal capo del Dis Gennaro Vecchione con...

Teresa Bellanova fatta fuori da Conte - lo scenario : così il premier vuole incastrare Renzi : "Finiamola". Per disinnescare Matteo Renzi vale tutto, anche far fuori la capodelegazione di Italia Viva nel governo, Teresa Bellanova. Una proposta che somiglia tanto a una provocazione, quella di Giuseppe Conte. Secondo la Stampa, il premier vorrebbe direttamente Renzi seduto al tavolo del Consigl

Aut aut di Conte a Renzi. M5s e Pd compatti al fianco del premier : Non lo dice chiaramente ma quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sostiene che "non c'è bisogno di fenomeni" e che è sbagliato "mistificare la realtà" significa che vuole fermare - spiega anche un esponente del governo vicino al premier - subito un meccanismo che rischia di far precipitare subito tutto. Ovvero quello delle continue fibrillazioni che ci sono state tra M5s e la Lega che alla fine hanno bloccato l'azione ...

Cuneo fiscale - Renzi attacca. Conte : «Non servono i fenomeni». Di Maio con il premier : Sul Cuneo fiscale si combatte una doppia battaglia: economica e politica. La prima vede impegnato il ministero dell'Economia, che deve definirne i dettagli e trovare le risorse. La seconda...

Striscia la Notizia - clamoroso asse con Marco Travaglio : nel mirino Matteo Renzi - ex premier smontato : Un asse inedito, quello tra Striscia la Notizia e Marco Travaglio. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano aveva dedicato l'apertura del suo giornale, nell'edizione di mercoledì 2 ottobre, al cosiddetto Air Force Renzi, l'aereo che Matteo Renzi, all'epoca premier, fece acquistare a spese dei c

Otto e mezzo - Matteo Renzi fa il nome e lascia la Gruber di sasso : "Chi fu nel 2014 a propormi come premier" : Grosse sorprese a Otto e mezzo. Ospite di Lilli Gruber, il leader di Italia Viva Matteo Renzi fa saltare sulla sedia la padrona di casa rivelando in diretta un retroscena sulla sua rapidissima scalata a Palazzo Chigi. "Ricordiamo chi è stato nel febbraio 2014 a propormi come Presidente del Consiglio

Sondaggio di Masia per Agorà : "Matteo Renzi è inaffidabile". Si mette male per l'ex premier : "La maggioranza di governo adesso potrà contare anche sul sostegno di Italia Viva, Renzi sarà un alleato?". Questa la domanda posta agli elettori italiani da Fabrizio Masia, nel Sondaggio per Agorà. Il dato è sorprendente, non tanto perché la maggioranza reputa l'ex premier "inaffidabile", quanto pe

Matteo Renzi "premier tra 6 mesi" : Alan Friedman rilancia la confessione dell'Annunziata - Rosato in imbarazzo : Momenti di imbarazzo a Omnibus, con Alan Friedman che spiattella in faccia a Ettore Rosato, deputato ex Pd transitato in Italia Viva, una voce di corridoio che circola da qualche tempo. "Lucia Annunziata - spiega il giornalista americano negli studi di La7 - ha rivelato che fra 6 mesi vedremo Matteo

Governo Conte - Friedman ricorda previsione Annunziata : Renzi premier entro 6-12 mesi : Italia Viva è il soggetto politico che ha fatto il suo ingresso sulla scena nazionale dopo la scelta di Matteo Renzi di lasciare il Partito Democratico. C'è attesa di capire quanto il partito appena fondato dall'ex Sindaco di Firenze valga sul piano del consenso in seno all'elettorato, ma c'è anche consapevolezza che ben prima si valuterà il suo peso in Parlamento. Non passerà molto tempo da ora in avanti affinché si arrivi a tirare le somme in ...

Il premier Conte : «Renzi “demolition man”? Non credo. Sì alla tassa su merendine e bibite gasate» : Il capo del governo alla festa di Fratelli d’Italia: « Salvini? Lega isolata in Europa, mollato pure da Orban»

Il premier Conte : «Renzi “demolition man”? Non credo. Sì alla tassa su merendine - biglietti aerei e bibite gasate per aumentare lo stipendio degli insegnanti» : Il capo del governo alla festa di Fratelli d’Italia: « Salvini? Lega isolata in Europa, mollato pure da Orban»

Renzi - si allarga l’indagine sul presidente dell’ex cassaforte dell’ex premier : “Passaggio di denaro dubbio da Bianchi a Open” : Una somma di denaro versata alla fondazione Open, ma che aveva ricevuto a titolo di compenso professionale da una società. È per questo motivo che l’avvocato Alberto Bianchi è finito indagato dalla procura di Firenze per traffico di influenze illecite. Si allarga l’indagine sul presidente della fondazione Open, cioè quella che è stata la vera e propria cassaforte di Matteo Renzi negli anni della scalata al potere. Nell’indagine ...

Il premier «sorpreso» dai tempi di Renzi : «Ma il piano di governo resta sostenibile» : «Se avessi saputo della decisione, lo dico anche nell’interesse del gruppo che si è formato, avrei preteso e voluto un’interlocuzione diretta con il gruppo stesso»

Matteo Salvini - il sondaggio Emg Acqua : il "premier" è lui - Conte e Meloni dietro. Renzi a picco : È sempre Matteo Salvini il leader che ispira più fiducia negli italiani. Il sondaggio Emg Acqua per Agorà su Raitre assegna al segretario della Lega il 40% dei sostegni, davanti al premier Giuseppe Conte con il 39 per cento. Dietro, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al 29% e Luigi Di Maio al 28 pe