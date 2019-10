Razzismo a Roma | "sali davanti o non entri nel mio taxi"

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Aboubakar Soumahoro vittima di discriminazione razziale in un parcheggio taxi di. È lo stesso protagonista dell’episodio a raccontare via twitter quanto accaduto: “Tu salio non puoi salire sul mio taxi, mi ha detto stamattina aun autista” scrive. “Pochi minuti dopo, ha fatto accomodare sui sedili posteriori due passeggeri. Questa ingiustizia va denunciata: non rappresenta migliaia di tassisti che lavorano con fatica e professionalità”. La solidarietà del ministro Provenzano Dopo l'offesa, il sindacalista è andato via, prendendo comunque il numero di targa del veicolo e della cooperativa di riferimento del tassista. “Perché mi voleva far sedere solo? – ha commentato Soumahoro - Quell'autista dovrà motivarlo agli organi competenti". "Tutta la solidarietà, la stima, l'amicizia a Aboubakar Soumahoro", scrive su twitter il ministro per il Sud e la ...

