Rally Due Valli | Peugeot e Ciuffi puntano a chiudere il campionato

Automobilismo : Verona - record di iscritti per il Rally Due Valli (2) : (AdnKronos) - La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con Comune di Verona e Veronafiere, è stata presentata oggi in municipio dall’assessore allo Sport Filippo Rando. Presenti il presidente di Amia Bruno Tacchella, il presidente dell’ACI Verona Adriano Baso, il

Rally Galles 2019 : Ott Tanak vola nelle speciali in notturna ed è in vetta dopo due giornate - Ogier e Neuville non sono lontani : dopo essere stato per quasi tutta la giornata fuori dalle prime tre posizioni, Ott Tanak finisce alla grande il venerdì del Rally del Galles 2019 portandosi momentaneamente al comando della classifica. L’estone della Toyota ha avuto una condotta di gara estremamente matura alla luce della sua leadership nel Mondiale WRC a tre round dalla fine della stagione, dimostrando ancora una volta di essere pronto mentalmente per giocarsi le proprie ...

F1 - Valtteri Bottas prova due vetture da Rally : test con Toyota e Citroen del Mondiale. A breve il rinnovo con Mercedes : Valtteri Bottas sembra ormai certo del rinnovo del contratto con Mercedes e dovrebbe essere al volante della Freccia d’Argento anche per il 2020. Il finlandese, secondo nella classifica del Mondiale F1 alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton, era stato messo in dubbio dal team principal Toto Wolff al termine del GP d’Ungheria che ha preceduto le vacanze estive, si parlava di una possibile sostituzione con Esteban Ocon ma ...

Due palermitani al Mongol Rally - 11 mila km in 25 giorni : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Non potremo mai dimenticare gli occhi di quei bambini che vivono nel nulla e con poco o niente, i loro sorrisi, la loro generosità”. Marco non riesce a nascondere la sua emozione quando torna indietro di pochi giorni e ricorda gli oltre undicimila km percorsi, con Giulio, in poco più di tre settimane a bordo di una scassatissima Seat Ibiza dell’89, percorrendo ...

Automobilismo : due palermitani al Mongol Rally - oltre 11 mila km in tre settimane (3) : (AdnKronos) – Ecco l’itinerario seguito dal team di Unni City: Cuneo-milano-Praga-Budapest-Romania, “dove abbiamo percorso Transfagaran, la strada più bella del mondo, una strada di montagna che la notte è chiusa”, e ancora la Transilvania, Bulgaria, Istanbul. Qui, entra in scena ‘Per esempio onlus’ di Palermo. E’ stato organizzato con Small project Istanbul che si occupa dei siriani scappati dalla ...

Automobilismo : due palermitani al Mongol Rally - oltre 11 mila km in tre settimane (4) : (AdnKronos) – Un’avventura che ha lasciato ai tre giovani palermitani una grande emozione. “Più il paese i cui vai è povero e più è forte il senso di comunità”, dicono. “L’unica maniera per abbattere i pregiudizi è viaggiare e conoscere le persone – dicono all’unisono – In Iran la gente era molto curiosa, ci chiedeva pure le regole del gioco delle carte siciliane”.Il Mongol Rally, per ...

Automobilismo : due palermitani al Mongol Rally - oltre 11 mila km in tre settimane (2) : (AdnKronos) – Partiamo dall’auto. Una Seta Ibiza. Il regolamento del Rally prevede che l’auto non debba superare la cilindrata mille e deve avere almeno 10 anni. “E poi c’era tutta la parte burocratica da definire – racconta Tommy Mazzara – E’ stato un viaggio low cost, abbiamo usato materiale di recupero e ci siamo fatti aiutare da alcuni volontari”. “L’iudea del Rally è di ...

