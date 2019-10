Raid in Siria | Erdogan minaccia l' UE | Vi invieremo 3 | 6 milioni di migranti

Turchia-Siria - la guerra entra nel vivo. Dopo i Raid aerei - le truppe turche conquistano i primi villaggi curdi : Semina morte nel Nord della Siria, ricatta l’Europa: è il flagello Erdogan. Se l’Ue ci accuserà di “occupazione” della Siria e ostacolerà la nostra “operazione” militare, “apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati e li manderemo da voi”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ai leader provinciali del suo Akp”. Prima i raid aerei, poi ...

GUERRA TURCHIA-SIRIA/ 'Raid contro civili' : Erdogan minaccia Ue - già 60 mila sfollati : GUERRA TURCHIA-SIRIA, il presidente Erdogan avvisa gli stati dell'Unione Europea: "Se ci ostacolate vi mandiamo i profughi". Di Maio vs Ankara

Turchia - Raid in Siria. L'Onu : 60.000 in fuga. Colpi di mortaio curdi fanno 4 morti. Erdogan avvisa l'Ue sui profughi : «Due villaggi sono stati liberati dai terroristi a ovest di Tal Abyad», uno dei principali punti d'accesso dell'incursione della Turchia contro i curdi nel nord-est della Siria....

Raid in Siria : colpiti 181 obiettivi curdi - almeno 11 morti. Oggi vertice ONU : Il Ministero della Difesa di Ankara ha fatto sapere che l'esercito turco, entrato in Siria nelle ultime ore, avrebbe già colpito più di 180 obiettivi curdi nel nord del Paese sia via terra che tramite Raid aerei. E mentre dalla Turchia continua la propaganda per giustificare questa invasione, la comunità internazionale condanna in modo più o meno unanime la decisione di Ankara. È stat convocata per Oggi una riunione urgente ...

Siria - aviazione turca riprende i Raid : 8.40 L'aviazione turca ha ripreso stamane a bombardare aree nel nord-est della Siria a ridosso della frontiera. Lo riferisce la tv panaraba al Arabiya citando i propri corrispondenti nella zona tra Qamishli e Tal Abyad. Colpita l'area di Tal Abyad e di Ras al Ayn, da dove ieri sono cominciati i bombardamenti delle forze turche per aprirsi il varco per l'invasione terrestre.

Raid turchi in Siria : Beirut, 9 ott. (AdnKronos/Aki) – La turchia attacca, via ai Raid in Siria. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’ nel nord del Paese. “Le Forze Armate turche, insieme all’Esercito nazionale Siriano, hanno appena lanciato” un’operazione “contro il Pkk, le Ypg e i terroristi di Daesh (Isis) nel nord della Siria”, si legge sul profilo Twitter di Erdogan, che specifica: “La nostra ...

Gb-Usa : Raid Siria catastrofe umanitaria : 22.25 "Seria preoccupazione per l'invasione della Turchia nel nordest della Siria" da parte del premier britannico Johnson e il presidente Usa Trump. Ne dà notizia Downing Street che dà conto di una telefonata tra i due leader. Nella telefonata è stato evidenziato anche "il rischio di una catastrofe umanitaria" a causa dell'azione di Ankara contro le milizie curde. Questo secondo Londra. Trump e Johnson poi hanno anche discusso di dazi e del ...

Siria - parte l'attacco della Turchia. I curdi : «Raid su civili - decine di vittime». Appello Ue : fermatevi subito : L'operazione militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della Siria è cominciata. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan e stando...

Iniziati i Raid turchi in Siria - colpite città al confine. Trump : «È una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

