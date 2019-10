Produzione industriale in calo per il sesto mese consecutivo

Germania - Produzione industriale in calo oltre le previsioni : scende del -4 - 2 percento : Cala oltre le aspettative la produzione industriale tedesca nel mese di luglio: -4,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente , contro una previsione del -3,9 per cento. L’abbassamento rispetto a giugno è stato del -0,6 per cento contro un rialzo previsto dello 0,4 per cento. L’andamento è in linea con i dati dei mesi scorsi, che avevano già messo in luce una condizione tutt’altro che in crescita: la ...