Previsioni astrologiche | classifica 11 ottobre | stuzzicanti incontri per il Cancro

Previsioni astrologiche 11 ottobre : lavoro 'top' per Sagittario - Toro perplesso : Venerdì 11 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno sui gradi dei Pesci mentre Marte ed il sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita della Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come il Nodo Lunare nel Cancro ed Urano nel segno del Toro. Toro perplesso Ariete: litigiosi. Le copiose dissonanze in onda questo venerdì potrebbero innervosire gli ...

Previsioni astrologiche - classifica 10 ottobre : Scorpione focoso - Bilancia mondano : Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci, mentre Venere e Mercurio transiteranno nell'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il moto in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Sul podio 1° posto Cancro: amore 'top'. Le faccende di cuore probabilmente saranno favorite dalla congiunzione in onda tra Luna ...

Previsioni astrologiche 10 ottobre : Ariete impulsivo - flirt per Pesci : Giovedì 10 ottobre 2019 troveremo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia; nel frattempo, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. I nativi dell'Ariete saranno impulsivi mentre i Pesci potrebbero intrecciare nuovi flirt. Ariete ...

Previsioni astrologiche del giorno - 10 ottobre : Leone recupero in amore - Vergine agitata : La seconda settimana del mese sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il week end, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre. Sarà una giornata di recupero per il Leone, per il quale le prossime giornate si riveleranno favorevoli per i sentimenti, ma anche per i Pesci, che potranno fare affidamento sulla protezione dei pianeti e saranno dunque favoriti in ...

Previsioni astrologiche - classifica 9 ottobre : Leone lungimirante - Capricorno ostinato : Mercoledì 9 ottobre 2019 troveremo Nettuno e la Luna nel segno dei Pesci, mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare permarrà sui gradi del Cancro. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Sul podio 1° posto Leone: lungimiranti. Giornata dove i nati nel segno del Leone saranno favoriti dagli Astri nel revisionare la loro ...

Previsioni astrologiche 9 ottobre : Pesci intraprendente - Scorpione trasgressivo : Mercoledì 9 ottobre 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Mercurio e Venere saranno sui gradi dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro. Umore 'flop' per Gemelli Ariete: nervosi. Le copiose asperità in onda durante la giornata odierna potrebbero ...

Previsioni astrologiche dell'8 ottobre : oroscopo vantaggioso per il Cancro - Toro agitato : La seconda settimana del mese è appena iniziata, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata dell'8 ottobre? Sarà un martedì positivo per il Cancro, che per le prossime giornate potrà fare affidamento su di un quadro astrale molto vantaggioso, ma anche per l'Ariete per il quale è finalmente in atto un momento di recupero. Sottotono invece il Toro, che durante le prossime 48 dovrà affrontare alcune problematiche. Di seguito, ...

Previsioni astrologiche - classifica 8 ottobre : incontri 'top' per Gemelli : Martedì 8 ottobre 2019 troviamo la Luna nell'orbita dell'Acquario mentre il Sole, Marte e Venere stazioneranno nel segno della Bilancia. Nettuno sarà in Pesci, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove rimarrà sui gradi del Sagittario come Urano che continuerà il suo moto in Toro. Sul podio 1° posto Gemelli: incontri 'top'. Martedì in cui i nati del segno avranno ottime chance di fare nuovi interessanti conoscenze che ...

Previsioni astrologiche 8 ottobre : incontri fortunati per l'Acquario - relax per Leone : Martedì 8 ottobre 2019 troveremo la Luna in Acquario mentre Mercurio sarà nel segno dello Scorpione. Marte, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone rimarranno sull'orbita del Capricorno. Urano permarrà nel segno del Toro come Nettuno in Pesci e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Amore 'top' per Gemelli Ariete: indisponenti. La congiunzione Luna-Venere probabilmente andrà ad inasprire i toni ...

Previsioni astrologiche - classifica 7 ottobre : Pesci diplomatico - bugie per Bilancia : Lunedì 7 ottobre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio sarà sui gradi dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone saranno sull'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci mentre il Nodo Luna sarà in Cancro. Sul podio 1° posto Acquario: shopping. L'oggetto tanto desiderato oggi ...

Previsioni astrologiche 7 ottobre : Gemelli pimpante - shopping per Acquario : Lunedì 7 ottobre 2019 troveremo la Luna nell'orbita dell'Acquario mentre Marte, Venere ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia. Mercurio transiterà in Scorpione, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Gemelli pimpante Ariete: sfacciati. Il transito lunare si unirà alle copiose asperità astrali in onda quest'oggi per i nativi che, ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 7 al 13 ottobre : flirt per lo Scorpione : Nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre 2019 la Luna viaggerà dal segno dell'Ariete sino a quello del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre Venere si sposterà dalla Bilancia, dove permarranno Marte ed il Sole, allo Scorpione, mettendosi a fianco di Mercurio. Urano continuerà a sostare in Toro come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Amore 'flop' per i Gemelli Ariete: perplessi. L'ambiguo ...

Previsioni astrologiche - classifica 6 ottobre : amore 'top' per Toro e Capricorno : Domenica 6 ottobre 2019 troviamo Plutone, Saturno e la Luna in Capricorno mentre Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio sarà sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Giove permarrà sui gradi del Sagittario. Urano continuerà il suo moto in Toro come Nettuno proseguirà sui gradi del segno dei Pesci. Sul podio 1° posto Toro: amore 'top'. Domenica tutta coccole ed affettuosità quella che potrebbero vivere i nati Toro. ...

Previsioni astrologiche 6 ottobre : Leone creativo - Sagittario distratto : Domenica 6 ottobre 2019 a livello astrale troveremo la Luna, Plutone e Saturno nel segno del Capricorno, mentre Giove sarà in Sagittario. Intanto Mercurio sarà sui gradi dello Scorpione, mentre nel frattempo Marte, Venere ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia. Infine Nettuno permarrà in Pesci, così come Urano che continuerà il suo moto in Toro. Toro passionale Ariete: spossati. Le energie potrebbero scarseggiare in questo ultimo giorno ...