Premio Nobel per la Letteratura | il 2018 a Olga ToKarczuk Peter Handke per il 2019

Premio Nobel letteratura a Olga Tokarczuk per il 2018 e a Peter Handke per il 2019 : Il Premio Nobel per la letteratura non assegnato nel 2018 va alla polacca Olga Tokarczuk. Mentre il Premio per il 2019 va allo scrittore austriaco Peter Handke.Il Premio allo scrittore austriaco è stato assegnato “per un lavoro influente che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell’esperienza umana”. Mentre Okarczuk è stata premiata per la sua ...

Premio Nobel per la Letteratura : vincono Peter Handke e Olga Tokarczuk : Il nome del Premio Nobel per la Letteratura del 2019 è appena stato annunciato da un portavoce dell'Accademia svedese: si tratta dell'austriaco Peter Handke. Insieme al suo, è stato anche reso noto quello del vincitore dello scorso anno, taciuto fino a questo momento a causa dello scandalo sulle molestie sessuali che ha investito alcuni membri del comitato nel 2018: vince la poetessa polacca Olga Tokarczuk.Continua a leggere

Su chi si scommette per il Premio Nobel per la letteratura : Domani sarà assegnato quello del 2019 insieme a quello del 2018: dei 10 autori più quotati dagli scommettitori, 6 sono donne

I creatori delle batterie ricaricabili al litio hanno vinto il Premio Nobel per la chimica : La settimana dei Nobel continua con il premio per la chimica. L’Accademia reale svedese delle scienze ha appena annunciato i vincitori: sono John B Goodenough, M Stanley Whittingham e Akira Yoshino, che si aggiudicano il prestigioso riconoscimento “per lo sviluppo di batterie a ioni litio”. Questi dispositivi sono ricaricabili, durevoli e leggeri e hanno capacità di immagazzinare energia da fonti rinnovabili. Queste ...

Il Premio Nobel per la Chimica - in diretta : L'annuncio a Stoccolma alle 11:45 per l'assegnazione dell'importante riconoscimento per la ricerca - streaming

Greta Thunberg : la giovane ambientalista candidata al Premio Nobel per la pace : Greta Thunberg, una dei fondatori di quel movimento giovanile che pretende un futuro più sostenibile con una forte riduzione dei tassi d'inquinamento per la salvaguardia e il benessere degli ecosistemi terrestri e marini, secondo diversi bookmakers e alcune agenzie di scommesse, potrebbe essere la prossima a concorrere per il premio Nobel per la pace. Il nuovo simbolo della lotta ai cambiamenti climatici è stata candidata da alcuni parlamentari ...

Nobel per la Fisica 2019 : il Premio a un cosmologo e due planetologi - ad una nuova visione dell’Universo : Hanno aperto la strada ad una nuova visione dell’Universo e per questo l’Accademia reale svedese delle scienze gli ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica del 2019: sono James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz, un cosmologo e due planetologi che hanno cambiato la nostra immagine del Cosmo. Le “scoperte teoriche in Fisica cosmologica” di Peebles e la “scoperta di un esopianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare” di Mayor e ...

