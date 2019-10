Premio ‘Anima Industria’ | lunedì edizione XVIII

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – Lunedi’ alle ore 18, a Roma, presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio, si terra’ ladelAnima, organizzato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria. Ile’ ideato per sensibilizzare imprese e opinione pubblica alla crescita di una coscienza etica, dando voce, attraverso l’arte e la cultura, ai valori della responsabilita’ e della sostenibilita’. Disuguaglianze ed emarginazione: questi i temi dominanti delAnima 2019, che intende dare voce e dignita’ ai piu’ vulnerabili, ai dimenticati, a coloro che sono ai margini della nostra societa’. Un’attenzione particolare anche al tema del cambiamento climatico e dei suoi effetti, nell’anno di Greta Thunberg e dei Fridays for Future, le mobilitazioni degli studenti a favore ...

AntonioSoriero : Responsabilità sociale e sostenibilità: XVIII edizione premio Anima - AntoniettaMelle : RT @CNOPsicologi: #GNP2019 Fulvio Giardina: '@SaveChildrenIT è una associazione meritoria con più di 100 anni di vita che rappresenta la ve… - SaveChildrenIT : RT @CNOPsicologi: #GNP2019 Fulvio Giardina: '@SaveChildrenIT è una associazione meritoria con più di 100 anni di vita che rappresenta la ve… -