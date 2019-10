Più di 500 immigrati irregolari sono stati arrestati nelle Filippine per aver realizzato

Ecco il bando del "concorsone" : Più di 1.500 posti a tempo indeterminato : Il bando del "concorso unico Ripam Lavoro" interessa il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato...

Milano : sequestrati 1 - 5 chili di droga e Più di 5000 euro - due arresti : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati 1,5 chili di droga e più di 5000 euro dopo alcuni controlli nella zona di Rogoredo a Milano. La polizia ha arrestato un uomo di 22 anni e uno di 26 per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti avevano notato i due uscire da una baracca e, n

Il ticket sanitario varierà in base al reddito. 500 euro in Più ai lavoratori per il taglio del cuneo : Una riduzione del cuneo che potrebbe portare almeno 500 euro in più ai lavoratori nel 2020, con l’impegno di arrivare poi a 1000 euro. Ma anche una ‘rivoluzione’ dei ticket sanitari, con il costo che sarà in base al reddito e al nucleo familiare. “Pagherà di più chi ha di più”, spiega il ministro Roberto Speranza che sta preparando un ddl ad hoc. E in più, oltre un tetto di ...

Cuneo fiscale - nel 2020 il taglio porterà 500 euro in Più in busta paga : 40 euro al mese. “Dal 2021 impegno a raddoppiare” : Il taglio del Cuneo fiscale previsto dalla Nota di aggiornamento Def a partire dal prossimo anno porterà, viste le scarse risorse a disposizione, un aumento in busta paga limitato a 500 euro all’anno. Circa 40 euro su base mensile. La misura riguarderà chi ha un reddito annuo sotto i 26mila euro lordi, dunque i circa 11 milioni di beneficiari del bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi. Il calcolo, fatto questa mattina su Rai 3 dal vice ...

Cuneo fiscale - con il taglio 500 euro in Più l’anno in busta paga : Il taglio al Cuneo fiscale partirà a luglio: ne beneficeranno i lavoratori con reddito annuo fino a 26mila euro; nel 2020 l’impegno aggiuntivo è valutato in 0,15 punti percentuali di Pil, circa 2,7 miliardi, che nel 2021 saliranno a 0,3 punti di Pil, pari a 5,4 miliardi. Le misure in un ddl collegato alla manovra

Manovra - con il taglio del cuneo fiscale fino a 1.500 euro l’anno in Più in busta paga : Il taglio del cuneo fiscale è uno dei punti principali della nuova legge di Bilancio: il governo stanzierà 2,7 miliardi per il 2020, che diventeranno 5,4 nel 2021. Per il primo anno di applicazione, quindi, le risorse saranno poche e porteranno a un aumento del netto in busta paga (si ipotizza fino a 1.500 euro annui) solo a partire da luglio.Continua a leggere

Def - Più vicino il superbonus di 475 euro per chi spende fino a 2500 euro con carte : A quanto si apprende dall'ultima bozza della Nadef, il governo dovrebbe indicare un obiettivo programmatico di rapporto deficit/Pil al 2,2% per il 2020. L'Iva non sarà aumentata su alcun prodotto, ma si darà la possibilità al contribuente di cumulare le spese, fino a 2.500 euro, ottenendo un superbonus del 19%.Continua a leggere

Milano : Comune - 'Più di 500 contratti per 1 - 5 mln di euro per cura verde' : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Un valore economico di quasi 1,5 milioni di euro e 522 contratti per la cura di parchi, giardini, aiuole a Milano. Sono i numeri che raccontano l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per la gestione del verde. Nell’ambito del progetto 'cura e Adotta il

Il tour operator Thomas Cook dichiara bancarotta : il fallimento blocca Più di 500mila turisti : Thomas Cook, il tour operator britannico con 178 anni di storia alle spalle, chiede la liquidazione giudiziaria. Lo annuncia la società in una nota, sottolineando che “sono cancellati tutti i futuri voli e le future vacanze”.Nonostante le trattative serrate, Thomas Cook non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e questo ha innescato la richiesta di bancarotta. Con la liquidazione Thomas Cook mette a ...

Milan e Inter - con il nuovo stadio 3.500 posti di lavoro in Più : lo studio di fattibilità : Le due squadre bocciano la ristrutturazione di San Siro: «Non sarebbe pronto per le Olimpiadi». Pronto lo studio di fattibilità

Cuneo fiscale - l'idea del governo M5S-PD : 1.500 euro in Più all'anno per i lavoratori : Il nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha giurato una manciata di giorni fa ed è già al lavoro sulle tante promesse fatte dal premier in Parlamento nei giorni del voto di fiducia. Tra queste c'è anche il taglio del Cuneo fiscale, che potrebbe tradursi in un pagamento unico in busta paga per i lavoratori.Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha confermato oggi che alcune misure già esistenti non saranno toccate, come Quota 100, il ...

Fiat 500X Sport - La crossover diventa Più grintosa : La Fiat presenta la 500X Sport, allestimento che si pone all'apice della gamma della crossover italiana. Dopo l'apparizione nel video musicale di Ava Max e l'anteprima alla sede della Figc di Coverciano, la vettura sarà protagonista dei tre porte aperte dei weekend di settembre già programmati per la promozione Zero+Zero dei marchi Fiat e Lancia. Nella stessa occasione verrà introdotta a listino anche la versione Lounge. Tutti i motori della ...

Uragano Dorian - 2500 dispersi alle Bahamas : si temono Più vittime : I servizi di emergenza delle Bahamas hanno contato 2.500 persone disperse dopo che l’Uragano Dorian ha investito le isole la scorsa settimana. Questo conteggio ufficiale lascia pensare che il bilancio delle vittime sarà molto più elevato delle attuali 50, anche se il numero dei dispersi deve ancora essere verificato. Decine di migliaia di persone continuano ad aver bisogno di aiuto dopo il passaggio di Dorian che è stato accompagnato dai ...

Lavoro : Furlan - ‘bene proposta su 1.500 euro in Più - buona base per confronto’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo garantire una mensilità in più l’anno a tutti i lavoratori. Abbiamo questa proposta formulata dal Pd. Garantire mediamente 1.500 euro in più a tutti i lavoratori per un costo complessivo di 15 miliardi di euro. Credo che sia un buon punto di partenza per un confronto serio”. Ad affermarlo a ‘Coffee break’ su La7 è il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan in ...