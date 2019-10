Peter Moore | «Il successo del Liverpool si basa sul socialismo»

Tifoso Liverpool aggredito – I tweet del Ceo del Liverpool Peter Moore : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri sera un Tifoso del Liverpool è stato aggredito ed in seguito trasportato in pronto soccorso all’ospedale Cardarelli Tifoso Liverpool aggredito – Il Ceo del Liverpool ha raggiunto il 26enne ed ha tweettato in merito alle sue condizioni che, per fortuna, non destano preoccupazioni. Update to this. The hospital staff and the police have now helped Steven and been very ...