Pesaro | Pd-M5s collaborano in Comune | il sindaco Ricci dà la delega all’Università alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Matteosiede sulla poltrona di, Francesca Frenquellucci è la capogruppo M5s e si accomoda tra i banchi dell’opposizione. Eppure da oggi collaboreranno. Il primo cittadino di, eletto con il Pd ed ex responsabile Enti locali del partito, ha deciso di assegnare proprio a lei laa ‘Università eStudi’. Un passo importante, non solo in chiave comunale. “Abbiamo avviato una collaborazione con i consiglieri del M5S su un tema ben preciso, ovvero provare a riaprire corsi universitari amettendo a disposizione un edificio delper l’Università di Urbino”, spiega il. Che però guarda oltre: “È una sinergia importante – sottolinea – credo che possa diventare un laboratorio politico amministrativo nazionale”.diventa così il primodem a mettere in atto un’operazione del genere ...

