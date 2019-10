Patto Cinque Stelle-Lega | bocciata l’inchiesta dell’Ue sulle interferenze russe

Regionali - svelato il voto su Rousseau : anche gli iscritti Cinque Stelle dicono sì al Patto Civico in Umbria : "Come sempre nel Movimento vince la democrazia". Così il Blog delle Stelle saluta il fatto che "oggi migliaia di cittadini hanno scelto, attraverso la partecipazione su Rousseau, di dare vita a un Patto Civico per l'Umbria". "Questa è la strada che abbiamo proposto e che i cittadini hanno confermato

Governo - Patto in cinque punti Pd-M5s per riformare la Costituzione e dare al Conte bis l’orizzonte della legislatura : Dal taglio dei parlamentari al “pacchetto” di riforme costituzionali, che comprenda anche la legge elettorale in senso proporzionale, la fiducia congiunta e la “sfiducia costruttiva” al Governo, la riduzione dei delegati regionali, i governatori a Palazzo Madama e la parificazione dei requisiti di elettorato. In altre parole, un’autentica revisione della materia ordinamentale. Il tutto da sottoporre a un doppio ...