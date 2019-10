Parlamento Ue | “Ingerenze straniere minacciano la democrazia In un anno raddoppiate le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Le ingerenze elettoralisono una minaccia per le democrazie europee e che gli unici a beneficiarne sono i movimenti anti-Ue, le forze estremiste e quelle populiste. È quanto afferma ileuropeo, che in una risoluzione votata oggi nella mini-plenaria di Bruxelles lancia l’allarme sulle ingerenze elettoralinell’Ue. Nel documento si fa riferimento anche ai casi denunciati da Der Spiegel e Süddeutsche Zeitung nei confronti del Partito della libertà austriaco e a quello denunciato da Buzzfeed e da L’Espresso nei confronti della Lega. Nel testo, votato con 469 sì, 143 no e 47 astensioni, gli eurodeputati chiedono norme ad hoc per prevenire gli attacchi informatici e la disinformazione (le cosiddette “minacce ibride”), ma non passa la proposta – contenuta nella bozza originale – di creare una commissione parlamentare speciale sulla ...

