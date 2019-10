Pallavolo – World Cup | le parole del ct Blengini dopo Italia-Australia | “è stata una

Pallavolo - World Cup – Poker di successi per l’Italia : Australia domata in 3 set : Quarto successo per l’Italia nella World Cup di Pallavolo: gli azzurri di coach Blengini superano 3-0 l’Australia Poker di vittorie per l’Italia nella World Cup di Pallavolo. La squadra azzurra, allenata da coach Gianlorenzo Blengini, ha superato con una prova convincente l’Australia, battuta in 3 seta con il punteggio di 30-28, 25-13, 25-22. Gli azzurri, nonostante qualche momento di difficoltà, soprattutto nel ...

Pallavolo - World Cup – Terzo successo per l’Italia : gli azzurri dominano l’Egitto : Terzo successo per l’Italia in World Cup: la Nazionale maschile di Pallavolo supera l’Egitto in 3 set Dopo il ko contro la Polonia, l’Italia torna a sorridere. Nella prima gara disputata a Hiroshima dopo il trasferimento da Fukuoka, gli azzurri tornano a vincere superando l’Egitto. Per i ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini è il Terzo successo della competizione dopo quelli ottenuti su Tunisia e Argentina. ...

Pallavolo – World Cup : si chiude la prima fase per l’Italia - gli azzurri sconfitti 3-0 dalla Polonia : La squadra di Blengini si arrende alla nazionale polacca, compiendo numerose leggerezze che costano un pesante ko La prima fase della World Cup si conclude con una sconfitta per 3-0 (25-18, 25-18, 25-22) contro la Polonia. l’Italia questa mattina non è mai riuscita a contrapporsi ai campioni del mondo che, approfittando delle numerose leggerezze dei ragazzi di Blengini, hanno conquistato una vittoria al termine di una gara in cui hanno ...

Pallavolo – World Cup - il ct Blengini esalta la sua Italia : “sono felice per come sia maturata questa vittoria” : Il commissario tecnico azzurro plaude la propria squadra per l’ottima prestazione di oggi, utile per stendere l’Argentina in World Cup Arriva il primo successo per la Nazionale Italiana nella World Cup in corso di svolgimento in Giappone. questa mattina a Fukuoka i ragazzi di Blengini hanno vinto 3-2 (26-28, 17-25, 25-12, 25-18, 15-10) contro l’Argentina al termine di un match durante il quale, sotto 2-0, sono stati ...

Pallavolo – World Cup : l’Italia si sblocca in Giappone - battuta l’Argentina in rimonta al quinto set : I ragazzi di Blengini superano non senza fatica l’Argentina, ribaltando una situazione davvero complicata Arriva il primo successo per la Nazionale Italiana nella World Cup in corso di svolgimento in Giappone. Questa mattina i ragazzi di Blengini hanno vinto 3-2 (26-28, 17-25, 25-12, 25-18, 15-10) contro l’Argentina al termine di un match durante il quale, sotto 2-0, sono stati davvero bravi a ribaltare completamente la situazione e ...

Pallavolo – World Cup - secondo ko per l’Italia : Stati Uniti in rimonta sugli azzurri : Dopo la sconfitta all’esordio contro il Giappone, arriva il secondo ko nella World Cup per l’Italia: gli azzurri sconfitti in rimonta dagli Stati Uniti Ancora una sconfitta per l’Italia nella World Cup. Dopo il pessimo esordio contro il Giappone, gli azzurri sono Stati sconfitti anche dagli Stati Uniti nella seconda gara della competizione. A differenza di quanto visto contro i nipponici, l’Italia scende in campo con una verve diversa ...

Pallavolo – World Cup - Blengini deluso dopo il ko dell’Italia con il Giappone : “non sono soddisfatto del risultato” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana maschile ha parlato dopo la sconfitta subita dagli azzurri contro il Giappone Esordio amaro per la Nazionale Maschile nella World Cup. Oggi gli uomini di Gianlorenzo Blengini, a Fukuoka, sono stati sconfitti con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) dal Giappone padrone di casa al termine di una gara nella quale hanno sofferto l’atletismo e il maggiore agonismo dei nipponici, bravi a farsi ...

Pallavolo – World Cup : brutto esordio per l’Italia - il Giappone strapazza gli azzurri a Fukuoka : Brutta sconfitta per gli azzurri nel match d’esordio alla World Cup contro il Giappone, i nipponici si impongono 3-0 a Fukuoka esordio amaro per la Nazionale Maschile nella World Cup. Oggi gli uomini di Gianlorenzo Blengini, a Fukuoka, sono stati sconfitti con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) dal Giappone padrone di casa al termine di una gara nella quale hanno sofferto l’atletismo e il maggiore agonismo dei nipponici, bravi a ...

Pallavolo – World Cup : l’Italia pronta al debutto - martedì la prima sfida contro il Giappone : Per l’Italia è già tempo di voltare pagina e di concentrarsi sull’ultimo impegno di questa lunga e intensa stagione internazionale, ossia la quattordicesima edizione della World Cup martedì 1 ottobre si alzerà il sipario sulla 14° edizione della World Cup maschile e gli azzurri di Gianlorenzo Blengini faranno il proprio esordio contro i padroni di casa del Giappone (ore 12.20 italiane). AFP/LaPresse Dopo l’eliminazione ai quarti di ...