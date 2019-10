Open Arms a Palermo - Orlando : “Benvenuti” : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – La nave della ong Open Arms è attraccata nella tarda serata di ieri al porto di Palermo, con a bordo l’equipaggio, per una sosta tecnica. Ad accogliere la crew al porto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ha regalato alla ong la bandiera della città che verrà issata sulla nave. “Benvenuta a Palermo OpenArms, che ha salvato centinaia di vite nel Mediterraneo nonostante gli ostacoli ...

La Open Arms torna in mare : ne soccorre 44 e accusa la Ue : Redazione La Open Arms torna in mare e ancora una volta mette sul banco degli accusati l'Europa. Dopo il braccio di ferro consumato nel corso di quest'estate tra le Organizzazioni non governative, Ong, e l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per la prima volta dal sequestro a fine agosto la Open Arms ha effettuato un nuovo salvataggio in mare. Ad annunciare la ripresa delle operazioni di soccorso in mare la stessa Ong con un ...

Open Arms - diretti verso Malta i migranti a bordo : "Rifiutati dall'Italia" : Mauro Indelicato Oscar Camps, fondatore di Open Arms, annuncia che i migranti recuperato questa notte in acque maltesi sono diretti verso La Valletta: "Malta si è offerta come porto sicuro dopo il rifiuto dell'Italia" Alla fine i 44 migranti recuperati la scorsa notte in acque Sar maltesi dalla Open Arms, andranno verso La Valletta: a spiegarlo è lo stesso Oscar Camps, fondatore dell’ong spagnola che poche ore fa invece accusa Malta ...

Migranti : Open Arms soccorre 40 persone - tra loro un bimbo e un neonato : Quaranta persone, tra cui un bimbo e un neonato sono stati soccorsi dalla Open Arms. Lo rende noto la stessa Ong spagnola: "Erano su un'imbarcazione di legno nell'oscurità, tra loro un bimbo e un bebè. Li abbiamo trovati così. Per fortuna hanno trascorso la notte a bordo Open Arms".

Migranti : Open Arms ne soccorre 40 - tra loro un bimbo e un neonato : Quaranta persone, tra cui un bimbo e un neonato sono stati soccorsi dalla Open Arms. Lo rende noto la stessa Ong spagnola: "Erano su un'imbarcazione di legno nell'oscurità, tra loro un bimbo e un bebè. Li abbiamo trovati così. Per fortuna hanno trascorso la notte a bordo Open Arms".

Open Arms torna alla carica : salvati 40 migranti nel Mediterraneo : Mauro Indelicato L'Open Arms quando era ancorata a Porto Empedocle La nave dell'ong spagnola, a cinque giorni dalla ripartenza da Porto Empedocle, torna a recuperare migranti nel Mediterraneo: la Open Arms potrebbe nelle prossime ore virare verso Italia o Malta torna di nuovo in mare la nave Open Arms, dell’omonima ong spagnola, e nelle scorse ore si rende protagonista di una nuova operazione di recupero di migranti non lontano ...

Lampedusa - barchino si ribalta. Strage : si temono 30 morti. Open Arms porta in Italia altri 40 migranti : Un barchino con 50 migranti è naufragato nella notte al largo di Lampedusa: 22 persone sono state tratte in salvo, si teme una Strage con 30 vittime. Il piccolo natante si è capovolto a causa delle condizioni meteo e del mare e dello spostamento di migranti. Contemporaneamente, la nave della Ong Ope

**Migranti : Open Arms - 'abbiamo salvato 40 persone - tra loro un bebè'** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "40 persone su un'imbarcazione di legno nell'oscurità, tra loro 1 bimbo e un bebè. Li abbiamo trovati così. Per fortuna hanno trascorso la notte a bordo #OpenArms. Intanto a poche miglia, davanti a Lampedusa, 30 persone morivano in un naufragio. Così è #Med. O vita o mo

**Migranti : Open Arms - ‘abbiamo salvato 40 persone - tra loro un bebè’** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “40 persone su un’imbarcazione di legno nell’oscurità, tra loro 1 bimbo e un bebè. Li abbiamo trovati così. Per fortuna hanno trascorso la notte a bordo #OpenArms. Intanto a poche miglia, davanti a Lampedusa, 30 persone morivano in un naufragio. Così è #Med. O vita o morte”. Così Open Arms su Twitter.L'articolo **Migranti: Open Arms, ‘abbiamo salvato 40 persone, tra loro un ...

Migranti : nuova missione per Open Arms - 'Nostra missione è proteggere vite umane' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Salpiamo. La missione 67 a bordo della Open Arms fa rotta verso il Mediterraneo centrale. proteggere vite umane in quel mare è la nostra missione. I governi europei guardano verso altri orizzonti, ma i nostri occhi resteranno qui finché ci saranno persone in pericolo".

Migranti : nuova missione per Open Arms - ‘Nostra missione è proteggere vite umane’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Salpiamo. La missione 67 a bordo della Open Arms fa rotta verso il Mediterraneo centrale. proteggere vite umane in quel mare è la nostra missione. I governi europei guardano verso altri orizzonti, ma i nostri occhi resteranno qui finché ci saranno persone in pericolo”. Lo annuncia la ong Open Arms, che oggi è salpata per fare rotta nel Mediterraneo centrale.L'articolo Migranti: nuova ...

Migranti : Open Arms - 'accordo Malta? Passo positivo ma stop accordi con Libia' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Diciamo che è presto per dirlo. Sicuramente un Passo positivo che si sia avviata discussione e che si cerchino soluzioni strutturali. Però preoccupante che si confermino accordi con Libia e appoggio Guardia Costiera libica". Così Veronica Alfonsi, la portavoce di Open

Migranti : Open Arms - 'nostra missione proteggere vite - torniamo nell'Egeo' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "La nostra missione è proteggere vite in mare, per questo torniamo nell'Egeo a bordo #Astral. Le isole greche sono di nuovo testimoni di migliaia di vite in pericolo e di naufragi e morti senza testimoni. Ogni vita è unica e ogni vita conta, andiamo dove c'è bisogno di

Migranti : Open Arms - ‘nostra missione proteggere vite - torniamo nell’Egeo’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “La nostra missione è proteggere vite in mare, per questo torniamo nell’Egeo a bordo #Astral. Le isole greche sono di nuovo testimoni di migliaia di vite in pericolo e di naufragi e morti senza testimoni. Ogni vita è unica e ogni vita conta, andiamo dove c’è bisogno di noi”. Così su Twitter Open Arms.L'articolo Migranti: Open Arms, ‘nostra missione proteggere vite, torniamo ...