Omicidio Diabolik | si indaga nelle cam che lo hanno ripreso per scoprire il nome del

Diabolik - per l'Omicidio dell'ultrà laziale c'è un sospettato : è latitante : C?è un sospettato. I poliziotti sanno nome, cognome e soprannome. È romano e legato all?ambiente del narcotraffico. Per l?omicidio di Diabolik, il leader degli...

Mafia - droga e oro dietro l’Omicidio di Diabolik : Un colpo di scena nelle indagini sulla morte di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, è arrivato il 2 settembre, con il video di Fabio Gaudenzi. Il Messaggero riparte da qui con l’ultima puntata delle 4 dedicate alla storia del capo ultrà laziale ucciso ad agosto con un colpo di testa alla nuca. In quel video, delirante, un Gaudenzi incappucciato dichiara conoscere i mandanti dell’omicidio. Gaudenzi, soprannominato lo “Zoppo”, conosce ...

Omicidio Diabolik - “Gaudenzi pronto a fare nomi di intoccabili” : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Fabio Gaudenzi “è pronto a parlare con i magistrati per denunciare un fatto recente che vede lui e la sua famiglia come vittime e che lo ha portato a essere condannato per usura e al sequestro dei suoi beni e dei suoi familiari e che è collegato all’ e alla morte di un suo amico a Brescia”. A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Marcello Petrelli, difensore di Fabio Gaudenzi, ...

Omicidio Diabolik - L'ultras del video choc è pazzo o manovrato : Gaudenzi sarà sentito dagli inquirenti. Intanto uno dei presunti estremisti nominati nel video smorta le sue dichiarazioni: "È impazzito, non esiste un gruppo di fascisti di Roma Nord". "Gaudenzi è impazzito. Oppure è manovrato". A parlare è Maurizio Boccacci, 62 anni, un dei "fascisti di Roma Nord", nominati nel video choc di Fabio Gaudenzi, che due giorni fa aveva annunciato su Youtube di conoscere i nomi del mandante ...

Omicidio Diabolik. Carroccia - ‘Mortadella’ - ‘Kapplerino’ - Boccacci : ecco chi sono i “fascisti di Roma Nord” citati da Fabio Gaudenzi : Otto nomi. Seduto nell’angolo di una stanza con un passamontagna calato sul volto e un bastone da passeggio tra le gambe, lo Zoppo li sciorina calmo e orgoglioso. “Siamo i ‘Fascisti di Roma Nord’ – scandisce leggendo un foglio sul quale di distinguono i tratti di un evidenziatore azzurro – Fabio Gaudenzi, Fabrizio Piscitelli, Luca Carroccia, Fabrizio Carroccia, Elio Di Scala, Maurizio Boccacci, Brugia Riccardo e Massimo ...

Spunta un video choc : "So chi è il mandante dell'Omicidio Diabolik" : Francesca Bernasconi Fabio Gaudenzi si filma, poco prima di essere arrestato: "Stanno venendo a prendermi. Dirò al magistrato chi è il mandante dell'assassinio di Piscitelli" "So chi è il mandante dell'omicidio Piscitelli". Così, Fabio Gaudenzi, il braccio destro di Massimo Carminati, annuncia di avere importanti rivelazioni da fare sulla morte di Diabolik. Informazioni che rivelerà solo al magistrato Gratteri. Gaudenzi sa che la ...

Omicidio Diabolik - firmata l’ordinanza per i funerali al Divino Amore : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Il questore di Roma Carmine Esposito ha firmato l’ordinanza contenente le misure di sicurezza per i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Il feretro sarà scortato dalle forze dell’ordine da Tor Vergata al e poi al cimitero Flaminio. Il corteo funebre arriverà al Santuario e le auto potranno essere parcheggiate di fronte ...