Offensiva in Siria | si muove l’Italia  Di Maio convoca l’ambasciatore turco

Siria - Di Maio convoca l’ambasciatore turco : «Protesta sull’ Offensiva » : La convoca zione del l’ambasciatore per esprimere «la protesta» del governo italiano «sull’offensiva in Siria »

Siria - Di Maio : “ Offensiva turca inaccettabile - governo la condanna. Rischia di compromettere lotta al terrorismo” : “L‘offenisva turca è inaccettabile , la condanniamo come governo . Rischia di compromettere la lotta al terrorismo”. A dirlo, dalla Farnesina, è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , aproposito dell’invasione di Ankara nel Kurdistan Siria no. Di Maio ha chiesto che Erdogan cessi immediatamente il fuoco. L'articolo Siria , Di Maio : “Offensiva turca inaccettabile , governo la condanna. Rischia di compromettere lotta al ...

Nord-est della Siria - Erdogan lancia Offensiva contro i curdi. Almeno 15 morti : La Turchia ha lanciato l'offensiva contro i curdi nel Nord-est della Siria. L'ultimo bilancio conta Almeno 15 morti, tra cui 8 civili. Almeno due civili, ha riferito la ong Osservatorio Siriano dei diritti umani, sono stati uccisi a Qamishli. I feriti sono Almeno 40. "L'esercito turco ha avviato con l'Esercito Siriano libero (Els) l'operazione Fonte di pace contro le organizzazioni terroristiche Isis e Pkk-Ypg", ha twittato il presidente turco, ...