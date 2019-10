Nuovo sistema di infotainment per Volvo XC40 a trazione elettrica

Volvo : Nuovo sistema di infotainment sulla XC40 a trazione elettrica : Basato su Android, il nuovo sistema di infotainment offre ai clienti un livello di personalizzazione senza precedenti...

Smartphone - il sistema Android è di Nuovo in pericolo. E stavolta è in gioco la sicurezza degli utenti : Sei hai uno di questi Smartphone, comincia a tremare. Per limitare il numero di persone destinate all’improvvisa accelerazione cardiaca e per evitare un “colpo” a chi può invece stare tranquillo, la lista (non esaustiva) dei telefoni a rischio include Pixel 1, Pixel 1 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, Samsung S8 e Samsung S9. La brutta notizia arriva da ...

Stromboli : domani test sul Nuovo sistema di allerta in caso di eruzione : domani, sabato 5 ottobre, gli operatori della Protezione civile eseguiranno il test operativo per verificare “la funzionalità del sistema di allertamento sonoro attraverso le sirene installato sull’isola di Stromboli“, si legge in una nota. “Le nuove prove, in programma alle ore 12 – prosegue – riguardano il funzionamento dell’impianto di segnalazione dell’imminente attività eruttiva del vulcano, ...

Samsung vuole smartphone più sicuri : ecco il Nuovo sistema di accesso tramite PIN : È stato approvato un nuovo ed interessante brevetto Samsung che propone un sistema unico e singolare per la gestione delle sicurezza del proprio smartphone. Dopo il brevetto che mostrava il display mobile nei nuovi smartphone Samsung, la compagnia deposita un nuovo patent che prende in considerazione il riconoscimento delle dita utilizzate per sbloccare il telefono. Come si può vedere dall’immagine qui sopra, l’idea di ...

Municipio I - piazza Bainsizza : partiti lavori per Nuovo sistema irrigazione : Roma – In una Roma in cui la manutenzione dei giardini è ormai un lontano ricordo, il Primo Municipio si muove in controtendenza. Sono partiti infatti i lavori per la realizzazione del sistema di irrigazione dell’area verde di piazza Bainsizza, riqualificata nello scorso mese di Dicembre. “E’ il primo degli interventi previsti per dotare di sistemi analoghi le aree a verde acquisite in manutenzione dal Municipio I, perché la mancanza del ...

iPadOs : 8 cose da sapere prima di installare il Nuovo sistema operativo : Nella serata di ieri è stato diffuso ufficialmente l’aggiornamento a iPadOs per i tablet di Apple compatibili. Numerosissime le novità che trasformano il dispositivo in un vero e proprio piccolo Macbook senza tastiera, mantenendo le basi ben salde in iOs (peraltro giunto alla versione 13.1). Ecco otto cose da sapere su iPadOs per prepararsi al meglio al debutto del sistema operativo. Nella gallery in alto trovi tutte le schermate. Quali ...

TFS telematico : Nuovo sistema online - ecco il messaggio Inps : TFS telematico: nuovo sistema online, ecco il messaggio Inps Tfs telematico: l’Inps, con il messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019, comunica il termine della sperimentazione del format online che si propone di sostituire i modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto. TFS telematico: a quali procedure si applica? In pratica, è oggetto della ...

Di Battista è scettico per il Nuovo governo : 'Pd partito garante di questo sistema' : Alessandro Di Battista non sembra molto entusiasta del governo giallorosso, e preferisce piuttosto mantenere prudenza: intervistato nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio, l'ex deputato del MoVimento Cinque Stelle ha parlato della nuova alleanza tra i Cinque Stelle e il partito Democratico e non nasconde tutto il suo scetticismo per il Conte Bis, pur augurandosi il meglio. Le parole di Di Battista Intervenuto a Dritto e Rovescio, ...

Yakuza 7 è ufficiale ma il Nuovo sistema di combattimento potrebbe non piacervi : Recentemente SEGA ha annunciato Yakuza 7, rilasciando i primi dettagli che vi riporteremo in questo articolo, tra essi spicca il nuovo sistema di combattimento che potrebbe non piacervi, il quale si allontana dal sistema al quale siete sempre stati abituati con Yakuza. Yakuza 7: I fans criticano il nuovo sistema di combattimento Yakuza 7 si svolgerà a Yokohama e vedrà come protagonista Ichiban Kasuga, presente anche in Yakuza ...

JVC annuncia il Nuovo sistema audio portatile BoomBlaster : potenza e qualità da 299 euro : JVC ha annunciato il sistema audio portatile BoomBlaster, costa 299 euro e offre streaming Bluetooth, quattro amplificatori, 60 watt di potenza e DAB+. L'articolo JVC annuncia il nuovo sistema audio portatile BoomBlaster: potenza e qualità da 299 euro proviene da TuttoAndroid.

SEGA annuncia Yakuza 7 con un primo trailer e un sistema di combattimento tutto Nuovo : Dopo diversi rumor, Yakuza 7 è finalmente realtà! "Mamma" SEGA ha infatti svelato il nuovo capitolo della sua longeva saga criminale incentrata sulla mafia giapponese, dando in pasto ai tanti i fan un primo trailer che non può che fomentarli in vista dell'uscita - e visibile poco più sotto in questo stesso articolo. Il nuovo capitolo, il cui titolo completo è Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness, è stato presentato durante uno speciale ...

Huawei Mate 30 potrebbe avere un Nuovo sistema di riconoscimento facciale : In attesa della presentazione degli smartphone della serie Huawei Mate 30, in Rete si sono diffuse nuove indiscrezioni relative al modello "base" L'articolo Huawei Mate 30 potrebbe avere un nuovo sistema di riconoscimento facciale proviene da TuttoAndroid.

Incidente nucleare Russia - emergono nuove rivelazioni : il test serviva per lo sviluppo di un Nuovo sistema d’arma : Desta preoccupazione la situazione in Russia in seguito all’esplosione nucleare presso il sito militare nell’Artico: i pazienti erano radioattivi ma i medici non erano stati avvertiti. Adesso i dottori russi che hanno trattato le vittime da radiazioni temono ora di essere stati a loro volta contaminati in quanto non avevano protezioni. Lo hanno riferito alla Bbc due di loro. Cinque ingegneri nucleari sono morti l’8 agosto ...

