Nostalgia canaglia per Final Fantasy 7 Remake | Modalità Tattica nel nuovo video gameplay

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 10 ottobre 2019) 3 marzo 2020.ha fissato in primavera il suo trionfale debutto su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Seguono le aspettative degli appassionati, sia di quelli che si professano veterani della saga jRPG di casa Square Enix, sia di quelli che si sono avvicinati solo di recente alla Fantasiae più celebre delludo. Aspettative inevitabilmente alle stelle, per quello che, dopo Resident Evil 2, è ilpiù atteso di sempre dal popolo geek, andando a toccare un mostro sacro dell'intero panorama del gaming di ieri, oggi e domani. Gli sviluppatori della compagnia del Chocobo non stanno prendendo la cosa alla leggera. Ma anzi, a giudicare dagli ultimi filmati di puro giocato dati in pasto a stampa e pubblico, i lavori procedono di gran lena, capaci di restituire una cavallo tra tradizione e innovazione, sia per quanto riguarda il ...

OptiMagazine : Nostalgia canaglia per #FinalFantasy7 Remake: Modalità Tattica nel nuovo video gameplay - giuroc80 : RT @dan_maze: Madonna questa mail mi ha fatto scendere una lacrima Adesso “Nostalgia canaglia” in loop per tutta la mattinata https://t.co… - _mariomendes : Nostalgia canaglia. Quasi quasi, però... -