Nobel per la Letteratura | vincono Peter Handke  e Olga Tokarczuk Foto 

Premio Nobel per la Letteratura - gli italiani che lo hanno vinto : Dal 1901 a oggi, sono stati in tutto sei gli scrittori italiani che hanno vinto il Premio Nobel per la Letteratura: Giosuè Carducci (1906), Grazia Deledda (1926), Luigi Pirandello (1934), Salvatore Quasimodo (1959), Eugenio Montale (1975) e Dario Fo (1997). Cinque uomini e una sola donna, che si sono distinti nel panorama della Letteratura mondiale (FOTO). Giosuè Carducci (1906) Giosuè Carducci ha ricevuto il Nobel direttamente a casa sua, ...

Chi è Peter Handke - che ha vinto il premio Nobel per la letteratura 2019 : È un romanziere austriaco di 76 anni; tra le altre cose è l'autore della poesia del film "Il cielo sopra Berlino", di cui scrisse la sceneggiatura insieme a Wim Wenders

Chi è Olga Tokarczuk - che ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2018 : È polacca, ha 57 anni e nel 2015 aveva vinto l'importante Man Booker Prize con "I vagabondi", pubblicato in Italia da Bompiani

Nobel - doppio premio per Letteratura : 13.03 doppio Nobel per la Letteratura, per il 2018 e per il 2019, rispettivamente alla polacca Olga Tokarczuk e all'austriaco Peter Handke. Il premio 2018 viene assegnato oggi dopo la condanna per molestie sessuali comminata a Jean-Claude Arnault, marito di una giurata dell'Accademia. Dopo le dimissioni della moglie e di altri giurati, l'Accademia aveva deciso di sospendere la premiazione 2018, rimandandola a quest'anno.

Olga Tokarczuk e Peter Handke hanno vinto il Nobel per la Letteratura : Come da tradizione a metà della metà dell’assegnazione dei premi, l’Accademia di Svezia ha assegnato il Nobel per la Letteratura. Quest’anno, dato che nel 2018 si era scelto di non consegnare nessun riconoscimento per via di alcuni scandali sessuali che avevano scosso la stessa Accademia, i titoli assegnati sono stati ben due. Il Nobel per la Letteratura 2018, infatti, è andato a Olga Tokarczuk. Il Nobel per la Letteratura ...

Perché quest'anno il Nobel per la letteratura avrà 2 vincitori (e potrebbero essere 2 donne) : Quest’anno il premio Nobel per la letteratura avrà due premiati: quello del 2018 e quello del 2019. Una scelta obbligata, legata agli scandali sessuali che nella precedente edizione hanno coinvolto l’Accademia svedese portando alle dimissioni di gran parte dei giurati. Casi di annullamento o rinvio si erano già verificati. E anche un’altra volta, nel 1950, era capitato che sul podio salissero due concorrenti: quel ...

